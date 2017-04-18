Наши в Первопрестольной: стилист и самая яркая модель

Все больше якутян востребованы в Москве. Сегодня в инстраграмме популярного интернет-магазина LaModa появилась запись: «Мы в студии провели эксперимент и попросили наших стилистов на личном примере продемонстрировать свои тренды-фавориты. У Маши РУФОВОЙ @roufova на первом месте оказались “романтические 70-е”: блуза с оборками, расклешенные джинсы-кюлоты и туфли на широком каблуке-столбике».

Среди множества лайков подписчиков Lamodaru есть и такой: «стилист и самая яркая модель».

Маша Руфова – выпускница школы № 8 г.Якутска, окончила Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна по специальности искусствовед. Дипломная работа написана на основе коллекции знаменитого историка моды Александра ВАСИЛЬЕВА.

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