Наши отцы — молодцы! В Якутске соревнуются отцы и сыновья

В первое воскресенье апреля ежегодно в республике отмечается День отца. Праздник, объединяющий поколения, способствующий возрождению нравственных норм, общественных семейных ценностей, нынче отмечается в двадцатый раз.

В преддверии Дня отца, 23 марта в этнографическом комплексе «Чочур Муран» стартовали городские соревнования «Аҕа күрэҕэ», где приняли участие восемь семейных команд из Автодорожного, Губинского, Октябрьского, Центрального округов, микрорайона Марха, с. Пригородный, с. Маган, Тулагино-Кильдямского наслега.

В торжественном открытии приняли участие заместитель министра по делам молодежи и семейной политики РС (Я) Савва Михайлов, председатель Общественной организации Лига отцов РС (Я) Айхал Габышев, заместитель председателя Совета отцов города Якутска Егор Попов, главный судья соревнований, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я) Иван Черкашин.

«В прошлом году был создан городской Совет отцов, тогда же и были проведены I городские соревнования отцов и сыновей. Благодарим наших отцов за заботу, за то, что они по-мужски, основательно и надежно исполняют свои обязанности. Своим положительным примером воспитывают сыновей, служат надежной опорой для своей семьи», — отметил заместитель председателя Совета отцов города Якутска, начальник администрации Тулагино-Кильдямского наслега Егор Попов.

По итогам соревнований команды, занявшие первые и вторые места, будут награждены путевками для участия в республиканском соревновании «Аҕа күрэҕэ» 5-6 апреля в с. II Наахара Мегино-Кангаласского улуса.

«Городские соревнования собрали лучших отцов и сыновей из разных округов и пригородов столицы. Соревнование проводится в формате отборочного тура для участия в республиканских соревнованиях. Сегодня также отборочный этап проводится в Верхоянском районе. Уверен, что семейные команды города Якутска достойно представят нашу столицу. Желаем участникам удачи, успехов и пусть победит сильнейший», — сказал заместитель министра по делам молодежи и семейной политики РС (Я) Савва Михайлов.

«Благодаря соревнованиям в республике проводится работа по сохранению и укреплению семейных традиций и ценностей, воспитанию в подрастающем поколении чувства патриотизма, формирования здорового образа жизни. Личный пример отца, родительская ответственность служит гарантией надежного воспитания детей достойными гражданами страны», — отметил председатель Общественной организации Лига отцов РС (Я) Айхал Габышев.

Городские соревнования состоят из шести этапов: визитная карточка, прорубание проруби, залезание на столб, оттеска бревна, заготовка дров, охотничий биатлон.

«С сыном мы не новички в подобных соревнованиях, являемся трехкратными чемпионами Тулагино-Кильдямского наслега. Я уроженец с. Дюпсюн Усть-Алданского улуса, но уже более 10 лет наша семья проживает в с. Тулагино. Считаю, что благодаря таким мероприятиям укрепляется связь между отцами и сыновьями, наши дети учатся быть сильными, смелыми, спортивными. Все участники очень достойные, всем желаю удачи!», — говорит участник городских соревнований из Тулагино-Кильдямского наслега Петр Прибылых.

По итогам городских соревнований «Аҕа күрэҕэ» места распределились следующим образом:

I место – Константин Птицын с сыном Сашей, учеником 7 класса СОШ №33 им. Л.А. Колосовой, Губинский округ;

II место – Вячеслав Александрович Слепцов с сыном Сашей, учеником 8 класса Саха гимназии, Центральный округ;

III место – Петр Николаевич Прибылых с сыном Ромой, учеником 8 класса Тулагинской СОШ, Тулагино-Кильдямский наслег.

Победителям и призерам вручены дипломы, благодарственные письма и ценные призы. Семьи Птицыных и Прибылых представят городской округ «город Якутск» в республиканском конкурсе «Аҕа күрэҕэ».