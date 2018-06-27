Наша мечта – футбольная команда медиков!

В День медицинского работника состоялся красивый товарищеский матч по футболу между командами медицинских учреждений города и командой республиканских больниц.

— Получилась хорошая игра, — говорит командир сборной республиканских больниц Дыгын Попов, врач МРТ отдела лучевой диагностики Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.

— Вы выиграли?

— Да, выиграли со счетом 6:2. Команда у нас подобралась хорошая, четыре игрока на поле, вратарь и пять замен. Это был наш первый большой турнир.

— Каким был приз?

— Очень красивый кубок, Диплом, сумка чемпионата мира по футболу, подарочный футбольный набор и подарочный сертификат. Это был суперподарок!

— Как давно вы играете вместе? Кто входит в вашу команду? Сколько вас?

— В нашей команде десять человек, есть представители всех отделений, всех специальностей больницы: анестезиологи, травматологи, хирурги, нейрохирурги, ребята из ожогового отделения, младший и средний медперсонал, другие специалисты нашей больницы, Национального центра медицины, НПЦ «Фтизиатрия» и онкологического диспансера, а вообще мы играем вместе с прошлого года. Из нашей больницы играли Анисимов Степан (отдел телемедицины), Владислав Захаров (отделение неотложной кардиологии), Андросов Дмитрий, реаниматолог, Слава Захаров, программист, на воротах стоял, Афанасий Корнилов, нейрохирург, я. То, что мы играем в одной команде, это сплачивает, сближает нас, людей, работающих в разных медицинских организациях, расширяет круг общения.

— Что послужило поводом для создания команды?

— У медиков практически нет спортивного досуга, вот мы и решили создать футбольную команду республиканских больниц: РБ№1-НЦМ, РБ№2-ЦЭМП, НПЦ «Фтизиатрия», онкодиспансера, сотрудники Якутской городской клинической больницы и поликлиник города.

— Где тренируетесь?

— Арендуем поле, летом — на стадионе «Юность», на зиму выбрали спортивный комплекс «Дохсун», дороговато, конечно, выходит. Профком оплачивает половину суммы аренды, половину мы оплачиваем сами. Во время подготовки к матчу аренду поля оплачивал Реском профсоюза медиков. К сожалению, у медиков нет ни своего спортивного зала, ни футбольного поля. Ребята занимаются с огромным желанием и удовольствием, хотя суточная работа, командировки, дежурства не позволяют регулярно тренироваться одним составом, но мы стараемся играть хотя бы два раза в неделю. Мы уже знаем, кто, как играет, в чем преимущества каждого игрока. На будущее мы ищем спонсоров, и, конечно, очень надеемся на свой профсоюз.

— О чем мечтаете?

— У нас есть огромное желание играть, но главная наша проблема – место для тренировок, зимой — зал, летом — футбольное поле. Хотелось бы обратиться ко всем медикам и призвать лечебные учреждения объединиться, создать постоянную команду, проводить дружеские матчи. Медиков в городе очень много, есть ребята, хорошо играющие в футбол. Мы могли бы собрать постоянную сборную команду, участвовать в первой, второй и третьей лиге федерации футбола, проводить медицинские лиги, участвовать в соревнованиях между районами, встречаться с другими организациями республики, подразделениями больниц.

— Что ж, успехов вам и – найти хорошего спонсора!