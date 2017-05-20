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20 мая 2017, 14:27
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«Наш университет_лекции»: Наталья Радченко продолжает тему революции 1917 года в Якутии

20 очередном выпуске проекта «Наш университет_лекции» доцент исторического факультета СВФУ Наталья Радченко продолжает тему революции 1917 года в Якутии, а архитектор инженерно-технического института Кузьма Лыткин затронул тему урбанизации территорий и сопутствующих экологических проблем.

Во всем мире взаимоотношение искусственного и естественного имеет большое значение, поскольку из-за человеческой жизнедеятельности планета теряет первозданную природную среду. Такого мнения придерживается доцент кафедры архитектуры и градостроительства Инженерно-технического института СВФУ Кузьма Лыткин. «За последние 25 лет практически на 10% сократилась лесная поверхность. Основная причина в том, что земли захватываются под сельскохозяйственные угодья, городские территории», – говорит он. Архитектор подчеркнул, города-миллионники имеют значительные проблемы экологического характера. «Растут города. Десятимиллионное население в современном мире считается нормой. А ведь при освоении новой площади тотально разрушается природная экосистема», – рассказывает лектор.

Кузьма Лыткин поделился, что более 30 лет своей трудовой деятельности он посвятил решению проблем и поиску путей развития градостроительных планов. «Человеку для существования необходимо тепло-, водоснабжение и прочие блага цивилизации. Но все это, несомненно, несет огромный урон природе, разрушая ее первозданность. Мы не можем до конца решить все проблемы урбанизации, но есть возможность сделать так, чтобы антропогенное воздействие на природную среду было минимальным», – говорит архитектор.

Доцент исторического факультета СВФУ Наталья Радченко раскрывает, каким образом события революции повлияли на социально-экономическую и политическую жизнь якутской области. «Революция 1917 года стала переломной для судьбы всей страны. Для большинства политссыльных, которые сыграли главную роль в революционных событиях, именно в этот период представился шанс выехать за пределы Якутской области, оставив небольшой круг своих сторонников», – повествует историк.

Она отмечает, что особенностью политической ситуации в Якутии является то, что в первые месяцы революции у власти находились леворадикальные силы. «Уже летом 1917 года политическая ситуация коренным образом меняется. Все большую роль начинают играть представители якутской национальной интеллигенции», – говорит Наталья Радченко.

Еженедельные видеолекции выходят на официальном канале СВФУ в сети YouTube по вторникам и четвергам, а на телеканале «Саха24» их транслируют по средам, четвергам и пятницам.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=1846&ELEMENT_ID=73950

 

 

 

 

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