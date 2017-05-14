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Культура & Образование
14 мая 2017, 8:51
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 «Наш университет_лекции»: из 18 районов Якутии в годы ВОВ был призван 62 091 человек

Выпуск проекта «Наш университет_лекции» на этой неделе посвящен 72-летней годовщине Великой Победы. Старший преподаватель кафедры истории России исторического факультета СВФУ Иннокентий Романов рассказал о воинах-якутянах на фронтах Великой Отечественной войны.

Иннокентий Романов остановился на том, какими намерениями руководствовалась вражеская армия, в чем были основные причины начала Второй мировой войны. «Это война эпохи империализма, когда мир уже оказался поделенным между крупнейшими державами. Более молодые страны, такие как Германия, Италия и Япония, оказались обделенными в колониях и других сферах влияния», – сказал историк. По его мнению, Первая и Вторая мировые войны были развязаны как геополитические конфликты в интересах молодых, хищнических, агрессивных держав,  для того  чтобы переделать мир на свой лад.

«Во Второй мировой войне участвовали все коренные народы Якутии, за исключением северных малочисленных народов, они были освобождены от призыва», – сообщил Иннокентий Романов. Он осведомил, что на территории Якутии еще до войны была начата военная подготовка, организована своя национальная военная школа.

Из 18 районов Якутии в годы Великой Отечественной войны в Ряды Красной Армии был призван  62 091 человек. Около 33 тысяч солдат остались на полях сражений, пропали без вести. «Это огромный урон для коренных народов Якутии. Наши земляки внесли большой вклад в разгром фашистов и действительно показали себя как прекрасные воины – разведчики, снайперы, связисты. Якутяне служили в составе всех родов войск, причем не только мужчины, но и женщины», – говорит преподаватель.

Тринадцатиминутные видеоролики «НУ_лекции» на актуальные темы еженедельно выходят на официальном канале СВФУ в  YouTube по вторникам и четвергам. По общественному телевидению проект транслируется на канале «Саха24» по средам, четвергам и пятницам.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=1846&ELEMENT_ID=73045

 

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