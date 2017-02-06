Наш триумф: Золотая команда Якутии!

В заключительный день первенства ДВФО по лыжным гонкам были разыграны медали в эстафетах. Команды девушек и юношей из Якутии не оставили своим соперникам ни малейшего шанса в борьбе за золотые медали.

Погода в этот день словно извинялась перед спортсменами за то, что два из трех соревновательных дня она была не просто холодной, а очень холодной. Участникам первенства приходилось бороться не только с затяжными подъемами и головокружительными спусками, но и с пронизывающим холодом. И вот в воскресенье полное безветрие и всего -10 при ярком солнце. При таком подарке природы каждый из участников старался сделать все, чтобы его команда поднялась на подиум. По итогам трех дней индивидуальных гонок было хорошо видно, что фаворитами в эстафете, как у девушек, так и у юношей, будут лыжники из Якутии. А вот в борьбе за второе и третье места отдать кому-то явное предпочтение было очень сложно. Команды Хабаровска, Сахалина, Камчатки и Магадана имели равные возможности завоевать медали.

Первыми на старт эстафеты 4х3 км вышли девушки. Елена ЗАЙЦЕВА (Якутия), Анастасия АВДЕЕВА (Сахалинская область), Татьяна ТАРАКАНОВ (Магаданская область), Виктория ЛУКАШОВА (Хабаровский край) и Анастасия ЗАХАРЧЕНКО (Камчатский край) должны были пробежать свои 3 км классическим стилем. Довольно часто именно первый этап становится определяющим в борьбе за призовые места. Однако на этот раз он таковым не стал. С первых метров дистанции лидерство захватила двукратная победительница этих соревнований Елена Зайцева. По дистанции она шла уверенно и смогла передать эстафету подруге по команде Евгении СЕРГЕЕВОЙ на 27,4 секунды раньше лыжницы из Магадана. Далее Евгения передала подруге по команде ЗАЙЦЕВОЙ Зое, чемпионка только упрочило лидерство. А двукратная бронзовый призер ДУБОВА Анастасия соревновалась лишь с секундомером. Можно было даже с якутским флагом финишировать— 41:07,9. Серебро выиграла дружина из Хабаровска — 42:34,2. Замкнули тройку призеров хозяева соревнований — 43:13,1. Еще хотелось отметить, что Елена Зайцева завоевала на этом первенстве три золотые медали. А ее младшая сестренка Зоя два золота.

Юноши выявляли сильнейших в эстафете 4х5 км. Как и у девушек, первые два этапа ребята должны были преодолеть классикой, а заключительные два свободным стилем. На первом этапе наш Роман ДЕРЯБОВ в отличном стиле смог навязать упорную борьбу хабаровчанину Дмитрию МАЙОРОВУ (Хабаровский край, победитель в спринте) и выиграл финишный спурт, тем самым передал эстафету первым Данилу КАТЛЯРЧУКУ бронзовому призеру в спринте. Катлярчук упрочил лидерство, далее ДЕГЕСОВ Антон его поддержал, ну а бронзовый призер на 10 километров свободным стилем, Никита ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ в гордом одиночестве финишировал первым 52:19,4. Эта золотая медаль стала пятой в копилке нашей сборной. У хозяев трассы серебро — 1:09,0 (отставание). Бронза у команды Хабаровска — 54:24,3.

Напоминаем, что это первенство является отборочными соревнованиями в финал Зимней Спартакиады Учащихся -2017 который пройдет в с Малиновка Архангелськой области с 2-6 марта, и приятно, что наша сборная выступит в полном боевом составе 10 спортсменов, пожелаем нашим юным лыжником удачи!