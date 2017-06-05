Наш первый фестиваль уличных и клубных танцев «Р.И.Т.М.»

3-4 июня в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского прошел первый открытый республиканский танцевальный марафон (фестиваль) хореографических коллективов «Р.И.Т.М.» (Ритмичный. Интернациональный. Танцевальный. Марафон»). Он стал ярким и уникальным событием в культурной жизни республики. «Р.И.Т.М.» представил сразу пять направлений: национальные танцы народов Якутии; сюжетный народно-сценический танец; эстрадный; современная хореография; уличные и клубные танцы.

Учредители: Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я), Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского.

Фестиваль состоялся в рамках мероприятий 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летия образования автономии Якутии. Он собрал более 500 участников из разных районов республики под девизом «В ритме танца и позитива». Цель танцевального марафона-фестиваля – поддержка и популяризация хореографического искусства в республике, выявление новых творческих коллективов и талантливых молодых постановщиков танца, повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников, сохранение преемственности традиций национальной хореографии, экспериментального поиска.

Представили множество направлений хореографии коллективы дошкольных, средних, общеобразовательных учебных заведений и ансамбли, имеющие звания «народный», «образцовый». В течение 4 минут они демонстрировали свое мастерство в выбранном танцевальном стиле. Среди участников – известные ансамбли «Мозаика», «Сюрприз», «Дружба», «Тетрис», «Автобус радости», «Сандал», школа танца Туйаары Томской «Level Up», студия брейк-данса «Fint» и многие другие.

Оценивало выступления жюри в составе Розалии КОЛОСОВОЙ, заместителя генерального директора Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, заслуженного работника культуры РС(Я); Людмилы АНТИПИНОЙ, директора фестиваля «Р.И.Т.М.», заслуженного работника культуры РС(Я); Светланы СТЕПАНОВОЙ, педагога высшей категории кафедры хореографии Якутского колледжа культуры и искусств, почетного работника среднего профессионального образования РФ, заслуженного работника культуры РС(Я); Станислава СТЕПАНОВА, педагога хореографического отделения Якутского колледжа культуры и искусств, отличника культуры РС(Я).

Очень зрелищным стал второй день фестиваля, где команды соревновались по уличным и клубным танцам. Были представлены брейк-данс, локинг, хип-хоп, попинг, крамп, хаус, вог, дансхолл, джаз-фанк. Выступления организаторы провели в лучших традициях американских улиц. Перед Домом дружбы народов была подготовлена танцевальная площадка. Ребята отрывались под громкую музыку на танцполе, причем, танцоры молодежно-подросткового центра «Автобус радости» и трио «Voque» показали не только свои номера, но и провели батл — баталии под музыку, когда молодежь выясняет отношения не с помощью кулаков, а соревнуется в танцах один на один или же команда на команду. Акробатическому мастерству некоторых ребят позавидовали бы даже акробаты. Полная свобода движений, участники танцевали, как им нравится, оценивались не только стиль движений, но и харизма.

Двухдневный фестиваль «Р.И.Т.М.» прошел ярко, шумно и оставил после себя незабываемые впечатления. Он планировался и создавался как уникальная платформа, где каждый участник сможет выразить себя. На протяжении двух дней получился потрясающий взаимообмен культурами и стилями танцев. Каждый смог почерпнуть для себя что-то новое, повысив собственный уровень. Много было интересного на фестивале, но вдохновляет другое: молодые танцоры уверены в своих силах и готовы нести прекрасное в массы.

Закрыл фестивальную программу гала-концерт, на котором были объявлены победители. В начале долгожданного якутского лета «Р.И.Т.М.» подарил удивительный праздник танца во всем его многообразии и многогранной палитре. Фестиваль раскрыл в полной степени красоту танца, тела, синтеза музыки и движения в различных стилях, от классики до модерна.

Итоги фестиваля «Р.И.Т.М.»:

Направление «Уличные танцы»:

Абсолютный победитель, обладатель Гран-при — школа танцев «LeveI Uр», художественный руководитель ТОМСКАЯ Туйаара Терентьевна.

Абсолютный победитель группа «В» (самодеятельные, любительские коллективы), Диплом Гран-при — ансамбль современной хореографии «Версия», художественный руководитель Вера Андреевна ЯКОВЛЕВА, коллективу вручена денежная премия в 10 тысяч рублей.

Абсолютный победитель группа «В» (самодеятельные, любительские коллективы), Диплом Гран-при — ансамбль русского танца «Ярилов день», художественный руководитель Ирина Андроновна ЕГОРОВА, коллективу вручена денежная премия в 10 тысяч рублей.

Абсолютный победитель группа «А» (народные, образцовые коллективы), Диплом Гран-при — народный ансамбль современного танца «Тетрис», художественные руководители отличник культуры РС(Я) Татьяна САВОЧКИНА, отличник образования, заслуженный работник культуры РС(Я) Тамара Игоревна САВОЧКИНА, коллективу вручена денежная премия в размере 50 тысяч рублей.

Учредитель премий: Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, генеральный директор Яна Викторовна ИГНАТЬЕВА.