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Наш паровоз вперед лети: в 100-летие комсомола!

«Каждая станция, каждый поселок или город, которые появились в результате строительства железной дороги, — это большая заслуга комсомольцев, и комсомол Якутии внес достойный вклад в социально-экономическое развитие родной республики»  — подчеркивая беспримерный подвиг  советского поколения юношей и девушек, звучали с праздничной трибуны слова благодарности в адрес доблестных  строителей-первопроходцев,  отдавших свои лучшие годы одной из крупнейших комсомольских строек. 

Так, жители Алданского района торжественно встретили в  Томмоте легендарный агитпоезд «Комсомольская правда», отправившийся в путь от Беркакита до Нижнего Бестяха в рамках мероприятий в честь 100-летия ВЛКСМ и Дня железнодорожника.

Именитые пассажиры поезда — ветераны комсомольского движения, Герои Социалистического Труда, все те, кто принимал непосредственное участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали и АЯМа, вернулись на места своих трудовых подвигов. В их числе Александр Васильевич Бондарь и Иван Николаевич Варшавский. Именно их бригады путеукладчиков 34 года назад принимали участие в укладке золотого звена БАМа. «Это уникальные люди, их знал весь Советский Союз. Они стали героями на долгие десятилетия», — отметил депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Николаевич Дудников, в 1984 году в составе предприятия «Бамстроймеханизация» присутствовавший на стыковке последнего звена этой грандиозной стройки.

Со 100-летием Ленинского комсомола и профессиональным праздником работников железнодорожной отрасли поздравил еще один  звездный участник  агитпоезда —  летчик-космонавт, Герой России Евгений Тарелкин. Почетный гость признался, что давно уже не ездил на поезде, однако, прокатившись, понял, что космонавтов и железнодорожников многое связывает. «Космос начинается с железной дороги,  именно по ней везут к месту старта нашу ракету». А стук колес во время движения поезда напомнил космонавту звук работающих двигателей причаливания и ориентации корабля перед стыковкой с МКС.

«Тебе, пятилетка, наш комсомольский поиск и труд!», «Даешь АЯМ!», «Наш паровоз вперед лети: в 100-летие комсомола!»  — алели транспаранты с бравыми лозунгами. И будто вспять повернулось время, подхватив любимые песни ушедшей эпохи, комсомольские речевки и бесценные воспоминания…

Праздник продолжился  на городском стадионе, где  прошли концертные выступления коллективов «Апрель» и «Парагвай» из Хабаровска, квартета «Триумф», ансамблей «Поющие гитары» и «Песняры».

Источник: Пресс-служба администрации МО «Алданский район».
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