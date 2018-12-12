Наш общий день рождения: АЭБ поздравил появившихся на свет 6 декабря малышей

Мамы малышей, родившихся в день рождения Алмазэргиэнбанка, 6 декабря, получили подарки. На торжественную выписку в Республиканскую больницу №1 – Национальный центр медицины приехал заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов.

«От всей души поздравляем вас с долгожданным и счастливым событием – рождением малыша, который появился на свет в один день с Алмазэргиэнбанком. Рождение сына или дочки – это величайшее чудо, какое только может случиться в жизни человека. С этого дня в вашей семье станет еще больше радости, веселья и смеха, а каждая минута будет наполнена новыми открытиями и эмоциями. От имени Алмазэргиэнбанка и себя лично желаю здоровья, счастья, поменьше слез и побольше улыбок каждому маленькому якутянину, появившемуся на свет. Пусть в вашем доме всегда царят взаимопонимание, уют и любовь», — обратился к мамам Анатолий Табунанов.