Наш флаг – это наша гордость! — Федот Тумусов

Депутат Государственной думы РФ поздравил жителей Якутии с Днем Государственного флага России.

Депутат ГД РФ Федот Тумусов поздравил жителей Якутии с Днем Государственного флага России. Парламентарий подчеркнул, что флаг является одним из главных символов Российской Федерации, наряду с гербом и гимном:

«Там, где реет российский флаг – там Россия. Наш флаг развевается над административными зданиями, заводами, портами, он реет на мачтах наших кораблей. Изображение нашего флага присутствует на нашем российском оружии, на наших самолетах, танках. Наш флаг – это наша гордость!», — сказал Федот Тумусов.

Федот Тумусов пожелал жителям Якутии мирного неба, счастья, здоровья. Он также выразил уверенность, что детей в Якутии будут воспитывать с гордостью за свой флаг и свою Родину:

«Пусть патриотизм и вера в Отчизну сопутствуют вам всю вашу жизнь!».

Сегодня в России отмечается День Государственного флага России. День установлен как один из официальных праздников Российской Федерации в 1994 году.