«Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы!» — тысячи горожан поддержат субботник «Зеленая Россия»

В субботу, 29 апреля все населенные пункты нашей необъятной страны примут участие в экологический акции «Зеленая Россия», приуроченной к Году экологии в РФ. Городской округ «город Якутск» также готовится к этому масштабному экологическому событию, в котором планируется участие тысяч горожан.

Подготовка к субботнику стала основной темой планерки работников жилищно-коммунального хозяйства, которая прошла в Окружной администрации города Якутска под председательством заместителя руководителя администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Александра САФРОНОВА и первого заместителя главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Дмитрия САДОВНИКОВА.

По информации организаторов, участие во всероссийском субботнике примут все органы местного самоуправления и исполнительные органы государственной власти РС (Я). Субботники пройдут во всех округах и пригородах столицы. Общий контроль будет вести министерство охраны природы РС (Я).

Силами студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Арктического государственного института культуры и искусств, Якутской государственной сельскохозяйственной академии и Якутского сельскохозяйственного института на площади Ленина будет организован концерт молодых талантов, также на площади профессиональные художники будут рисовать портреты горожан.

Организаторы призывают трудовые коллективы и жителей многоквартирных и частных домов принять активное участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»!