Наряды ДПС будут патрулировать проезды к крещенским купелям

Госавтоинспекция г. Якутска информирует гостей и жителей республики о том, что в дни проведения религиозных мероприятий «Крещенской купели» с 18 по 20 января 2018 года сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность за дорожным движением.

Крещенские мероприятия традиционно собирают большое количество людей и неизбежно осложняется дорожная обстановка. Поэтому гражданам, прибывающим к местам богослужений и купаний на автомобильном транспорте, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков и осуществлять парковку без создания помех. Пешеходам также стоит внимательно отнестись к собственной безопасности.

Наряды дорожно-патрульной службы будут дежурить на местах проведения мероприятий и специально оборудованных местах для купания, маршруты патрулирования также приблизят к местам массового скопления граждан. Так же инспекторы будут оказывать помощь всем участникам дорожного движения: сориентируют по маршрутам удобного проезда к купелям и правильной парковке транспорта.