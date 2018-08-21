Браконьеры пробили лодку инспекторам охраны природы 

В Кобяйском районе на территории ресурсного резервата «Кэлэ» в ходе проведения плановых контрольно-рейдовых мероприятий госинспекторам Дирекции биологических ресурсов и ООПТ Минэкологии РС(Я) при исполнении служебных обязанностей было оказано сопротивление со стороны нарушителей природоохранного законодательства. В результате нанесен ущерб госимуществу.

Сотрудниками полиции задержан 45-летний мужчина, составлен акт осмотра места происшествия.

В целях выяснения обстоятельств данного происшествия на местность выехала группа оперативной инспекции дирекции. Проводится служебная проверка и дознание.