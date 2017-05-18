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Происшествия
18 мая 2017, 18:20
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Нарушены границы опорного пункта магистральных газопроводов в Намском улусе

13 мая в опорном пункте в местности Кенкеме Намского улуса охотники в нетрезвом состоянии, невзирая на запрещающие знаки и ограждения, не послушав обходчиков, самовольно проехали в охранную зону и начали кататься. Видимо, они хотели сократить дорогу.

В связи с этим, напоминаю, что магистральные газопроводы являются жизнеобеспечивающими объектами республики, относятся к опасным промышленным объектам и нарушать границы опорных пунктов и охранных зон газопроводов категорически запрещается!- прокомментировал начальник Линейно-эксплуатационной службы Николай КУЗНЕЦОВ.

Протяженность магистральных газопроводов в республике составляет 2 644 км. Магистральные газопроводы протянуты вдоль трасс, сквозь тайгу, речки и болота, чтобы донести до населенных пунктов природный газ. Магистральные газопроводы относятся к опасным производственным объектам стратегического значения. Места их расположения — это охранные зоны. По всей протяженности магистральных газопроводов высокого давления расположены пять опорных пунктов, основная задача которых — бесперебойный контроль за состоянием газопроводов. Данную функцию на местах выполняют линейные обходчики. Они в постоянном режиме проверяют давление, контролируют, чтобы не было утечки газа и следят за сохранностью охранных зон.

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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