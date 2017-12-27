Народный синоптик Тускул: В Якутии в новогоднюю ночь потеплеет

В новогодние дни в столице республики и центральных районах отметки на градусниках опустятся всего до 25-27 градусов мороза.Таким прогнозом обрадовал известный народный синоптик Тарас Тарасов-Тускул.

— Очередной теплый циклон надвигается с Сахалина. Потому с пятницы, 29 декабря, во всех улусах республики заметно потеплеет. Днем температура достигнет минус 33 градусов, ночью отметится на 38 градусах мороза. «Теплые» дни будут стоять до 6 января. В Ленском и Алданском районах зимняя погода подарит 12-13 градусов мороза. В Вилюйской зоне 29-30 декабря будет 16-17 градусов ниже нуля.

В Оймяконе стояли самые морозные дни — 55-60 градусов. Циклон коснется и самой холодной точки планеты. Здесь со среды, 27 декабря, температура днем достигнет минус 36, ночью — 42 градусов ниже нуля. Новый год оймяконцы встретят при 35 градусах мороза, — таков вердикт народного синоптика Якутии Тускула.