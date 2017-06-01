«Народный рейтинг»: важней всего погода в доме…

Как ее определить и спрогнозировать? В семье, разумеется, сделать это проще. А в коллективе?

Самый проверенный способ, конечно, социологический опрос. Но все же лучше – личные встречи и беседы. Чаще они бывают случайными, но в последний день акции «ЗА СЧАСТЬЕ ЖИТЬ БЛАГОДАРЮ!» иду в Региональный сосудистый центр Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, чтобы завершить цикл материалов под флагом «Народный рейтинг».

Отделение кардиологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Пациенты здесь очень тяжелые, но и среди них находятся люди, которые хотят сказать свое мнение об отделении. Тимур Шакиров из Ленска с обширным инфарктом доставлен в больницу санрейсом, успешно прооперирован.

— Если бы не врачи больницы, не их профессионализм, я мог бы умереть, — говорит молодой человек, — и сын мой остался бы без отца. Я очень благодарен всем медицинскому персоналу отделения за то, что спасли мне жизнь и хотел бы пожелать им всего самого доброго.

— Я попал сюда в прединфарктном состоянии, — присоединяется к разговору еще один пациент кардиологов, строитель, — в реанимации полежал, сейчас в палату перевели, иду на поправку. Специалисты отделения очень хорошие, все профессионалы, центр-то не простой, экстренной помощи, поэтому все очень оперативно работают, уколы, таблетки, консультации — все очень строго.

Отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Много лежачих больных, в коридоре почти пусто.

— С чем вы здесь? – спрашиваю женщину, рядом с которой сидит в коляске пожилая пациентка отделения.

— Мы здесь уже месяц, мама перенесла инсульт, поступила в очень тяжелом состоянии, прооперировали, лечимся, динамика у нас хорошая. Вы знаете, я просто счастлива, что мама попала именно в эту больницу. Врачи замечательные, уход прекрасный, чистота, порядок везде, питание — отличное, отношение очень хорошее, все – супер!

Что же показал соцопрос? Пациентам больницы было предложено оценить «погоду» в отделениях, куда они попали.

Оказалось, что количество респондентов, оценивающих атмосферу в отделениях доброжелательной, по сравнению с прошлыми годами выросло с 82,9% до 88,8%.

На вопрос «Как Вас встретили в отделении, в которое Вы госпитализированы?» 97,8% респондентов ответили, что ни разу не сталкивались со случаями неуважительного отношения к себе со стороны медицинского персонала.

На «отлично» оценили отношение врачей 73,7%, на «хорошо» — 24,3%, 2% пациентов оценило на «удовлетворительно», оценки «плохо» и «крайне плохо» не выставил никто.

Что касается работы среднего медицинского персонала, оценку «отлично» поставили медсестрам 73,2% пациентов, «хорошо» — 23,8%, «удовлетворительно» — 2,9%. Оценок «плохо» и «крайне плохо» не поставил никто!

Цифры – вещь неумолимая, и их подтверждают записи в книгах записи отзывов пациентов. Проштудировав их, самые нестандартные я использовала в статьях на «SakhaLife» и здесь приведу лишь несколько записей, оставленных пациентами в адрес среднего и младшего медицинского персонала.

Семья Мастеровых: спасибо внимательным, заботливым и вежливым медсестрами нейрохирургического отделения .

Пушкин Е.А.: Хочу поблагодарить медсестер неврологического отделения за нелегкий труд. Даже больные уколы, поставленные вашими руками, были не такими больными…

А.Аммосова: спасибо за чистоту и порядок сестре-хозяйке оториноларингологического отделения Анне Петровне Назаровой.

Бухалин В.С.: Сердечная благодарность всем медсестрам и санитарочкам хирургического отделения за их терпение и внимательное отношение к больным.

Отзывы из анкет можно было бы продолжить, но если скажу, что мнение о «сестричках» и «санитарочках» едино: «честные труженицы», думаю, не ошибусь.

Еще мнение: С.Т. Слепцова: как хорошо, что организовали группу поддержки и сопровождения больных. На приветливых, готовых помочь, легких на подъем девушек, приятно смотреть.

Итак, как лучшие качества медицинского персонала пациенты отмечают профессионализм и компетентность, умение объяснить и выслушать, чуткость, понимание, вежливость и доступность.

Вот и выходит, что «важней всего погода в доме», и тысячу раз был прав великий Сократ, когда писал «нельзя врачевать тело, не врачуя душу».