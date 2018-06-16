Народный рейтинг: Спасибо за то, что были рядом…

Этот материал не готовился специально ко дню медицинского работника, просто мне хотелось узнать мнение людей о врачах и медицинских сестрах, сложившиеся у них за время лечения в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи. Я читала записи в книгах отзывов отделений больницы и радовалась, что мое личное мнение о коллегах часто совпадает с мнением совсем не знакомых мне людей. Почитайте, наверняка, и вам есть, кого вспомнить благодарным словом.

— Моя благодарность гинекологу отделения хирургии №2 Людмиле Николаевне Игнатьевой за ее доброе отношение, чуткость и высокий профессионализм. В первый раз я попала к ней в 2011 году успешно прошла операцию и лечение и когда понадобилась помощь во второй раз, я хотела попасть только к Людмиле Николаевне. Вы врач от бога, виртуоз, ангел земной. Храни вас Бог! С уважением, Заболоцкая Л.В.

— Огромное спасибо хирургам Петрову Валерию Сергеевичу, Филиппову Андрею Абксентьевичу за их умелые и добрые руки. Вы спасли много пациентов. Большого вам человеческого счастья! Анна Егоровна Николаева

— Спасибо вам, наши дорогие Артем Васильевич Староватов, Анат Никол Колодезников за своевременную помощь. Чувствуется, что у вас единый слаженный и компетентный коллектив. Екатерина Вас Кладкина

— Мы благодарны коллективу второго хирургического отделения за лечение нашего сына Иванова Василия. Отдельная наша благодарность заведующему отделением Артему Васильевичу Староватову, профессору Михаилу Михайловичу Винокурову, лечащим врачам Яну Прокопьевичу Лазареву Афанасию Иннокентьевичу Сивцеву. Дорогие наши, благодаря вам наш сын смог встать на ноги. Успехов вам в ващем благородном труде! С низким поклоном семья Ивановых.

— Дорогой мой человек Андрей Абксентьевич Филиппов, у Вас золотые руки и Вы, видимо, очень стойкий человек, живущий своим умом. Я выздоровела благодаря Вашему внимательному отношению. Удачи Вам в Вашей трудной работе! Анна Павловна Сакадеева.

— Я хочу выразить благодарность всем врачам хирургам второго хирургического отделения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, у которых лечился мой муж Шпринц Михаил Михайлович. Муж был крайне тяжелый, но благодаря работе хирургов, оперировал его Филиппов Андрей Абскентьевич, он сейчас поправился. Хочу отметить тонкость подхода к больному, профессионализм, внимательное и чуткое отношение врачей. С благодарностью Нина Андреевна Шпринц.

И это все о хирургах второго хирургического отделения больницы. Нина Андреевна Шпринц просила обязательно написать благодарные ее слова и в конце своей энергичной речи сказала: «Обязательно напишите. Я проверю!».

Много теплых слов говорят люди о персонале отделения неотложной терапии:

— Огромная моя благодарность Нинель Ивановне Гаврильевой. В отделении меня быстро обследовали, установили диагноз, назначили лекарства и пролечили. Очень доброжелательный коллектив, заботливые, умелые – настоящие ангелы. Г.Н.Шишигина, почетный работник образования РФ и РС(Я), отличник образования, с. Сатагай Вилюйского района.

— Спасибо за лечение терапевту Нинель Ивановне Гаврильевой, массажисту ЛФК Ивану Ивановичу Собакину. Л.К.Иванова.

— Очень рада, что попала к Нинель Ивановне Гаврильевой. Спасибо Лидии Владимировне Слепцовой, медсестрам отделения за лечение, заботу, добрые советы. Огромное спасибо массажисту Филилиппу Федоровичу. А.В.Бриданова.

— Огромное спасибо за доброе отношение к каждому пациенту, заботу, теплое отношение зав.отделением Надежде Николаевне Лугиновой, лечащему врачу Варваре Александровне Харлампиевой. Успехов в работе, здоровья и успехов вам. П.П.Афанасьев, ветеран педагогического труда.

— Огромная благодарность всему коллективу Республиканской больницы №2. Хотела бы отметить, что больница обеспечена современной медицинской техникой. Приятно было видеть заботливое отношение к пациентам, терпение врачей, дружную работу персонала, честное отношение к своей работе. Варвара Попова, Чурапчинский улус.

— Ваше доброе и душевное отношение к больным способны вылечить больного и без лекарств. Успехов вам в вашей нелегкой работе. Усть-Янский улус, Алексей Термуский.

— Наша мама поступив в больницу в очень тяжелом состоянии и выздоровела только благодаря профессионализму врачей отделения, их обширным знаниям и опыту. Огромная благодарность лечащему врачу Варваре Александровне, низко кланяемся всему коллективу. От чистого сердца благодарим вас. Всех вам благ! Семья Багынановых.

— Я в течение двух месяцев ухаживала за мамой и ежечасно могла наблюдать за всем процессом лечения. Коллектив отделения стал мне родным, в любое время могла подойти к любому работнику, задать вопрос или за помощью и всегда встречала понимание. Я очень благодарна медсестрам, санитарочкам за доброе, чуткое, внимательное отношение. Вы навсегда останетесь в моей памяти. Я буду вспоминать вас и с радостью рассказывать о вас. Валентина Ивановна Багынанова.

Обращаясь к персоналу ЛОР-отделения, пациенты всегда отмечают высокую компетентность врачей и медицинских сестер отделения. Вот и эти две записи прежде всего о профессионализме:

— Уважаемые Иннокентий Николаевич, Игорь Андреевич, Гаврил Гаврильевич, Александр Сивович, примите мою искренюю благодарность за оказанную профессиональную медицинскую помощь. Я здесь второй раз и отметил, что уровень работы, условия пребывания пациентов в отделении и больнице вообще изменились в лучшую сторону. Большого вам человеческого счастья. Успехов во всех начинаниях. Н.А.Атастыров.

— Ваш профессионализм и ваше отношение к пациентам превзошли все мои ожидания. С уважением, М.Адамов.

— Меня оперировали в отделении челюстно-лицевой хирургии, — пишет пациент отделения челюстно-лицевой хирургии. — Из-за проблем с анализами в отделение попал с третьей попытки. Помню, как ждал врача, через некоторое время раздались быстрые шаги, зашел врач. Я подумал: человек с такой походкой должен быть надежным и решительным и как-то сразу успокоился. Врач оказался заведующим отделением Иваном Владимировичем Чалыевым. Он и сделал мне операцию. Правду говорят «После бога — хирург».

— Я очень благодарен хирургам: Николаеву Владимиру Петровичу, Стручковой Александре Федоровне, анестезиологу Коваль Александру Степановичу. Профессионалы, они работали как единый организм, — этот пациент в душе, наверное, большой романтик. Он сравнил хирургов, оперировавших его, с белыми птицами.- Все, кто прошел через их руки, испытывает только благодарность. Должно быть, работать в таком коллективе – счастье. Без подписи

— Вы – настоящий бриллиант, — пишет, обращаясь к Чалыеву Ивану Владимировиму благодарная пациентка.

— Уважаемый Олег Игоревич, от всей души благодарен Вам за Ваш профессионализм, доброе и чуткое отношение, внимание, терпение, за то, что, не унижая, терпите нашу немощь. Да хранит вас господь! Семья Шарабориных, г.Ленск.

— Успешно прошла операцию в челюстно-лицевом отделении. Большой знаток своего дела — Жанна Владимировна Верховцева. Выражаю свое восхищение за ее отзывчивость, теплоту, понимание в трудную минуту. Спасибо палатному врачу Владимиру Петровичу.

— Милые мои медсестры, своим бескорыстным трудом вы снискали любовь больных. Выражаю свою благодарность перевязочной сестре Тамаре Владимировне Васильевой, медсестрам Петровой Марианне Николаевне, Знахаренко Татьяне Николаевне, Березкиной Александре Гаврильевне, Аркадьевой Татьяне Трофимовне, Никитиной Раисе Яковлевне, Шалагиной Алисе Сергеевне, сестре-хозяйке Егоровой Марине Гаврильевне. Спасибо за вашу нелегкую работу. Мария Ивановна.

— Спасибо Ксении Петровне, Владимиру Петровичу, Марианне Николаевне, Олегу Игоревичу! Очень хорошие врачи! От чистого сердца желаю вам счастья. Вы приняли меня попавшую в трудную жизненную ситуацию без документов, без всяких претензий пошли навстречу. Большое спасибо вам! Антонина Анатольевна Кузьмина, Сунтарский улус.

Немало слов благодарности в адрес врачей колопроктологического отделения:

— Огромная моя благодарность Николаю Анатольевичу и Ивану Афанасьевичу за своевременное оказание медицинской помощи. Попова Елена Владимировна.

— Спасибо врачу Холонсунову Ивану Афанасьевичу, настоящий профессионал — конкретные вопросы, конкретное решение! Избавил меня от адской боли. Всем низкий поклон за ваш благородный труд. Отдельная моя благодарность Пане Павловне за то, что она водила меня по разным специалистам, как малое дитя, ждала, когда закончатся обследования. Цените таких работников, которые добросовестно выполняют свою работу, заботятся о больных, как о родных людях. С большим уважением и благодарностью Альбина Устиновна Герасимовна.

Не могут не тронуть искренние слова, адресованные нейрохирургам:

— Огромное спасибо врачам нейрохирургического отделения, Зорабу Симоновичу за то, что подарил мне еще один шанс побыть с близкими мне людьми, с моими любимыми. Всему медперсоналу огромное спасибо за то, что были рядом. Без подписи.

— Меня зовут Горохова Зинаида Михайловна. Спасибо, что буквально с того света вытащили и подарили жизнь.

А это пишут благодарные пациенты первого хирургического отделения:

— Хотел бы отметить высокий профессионализм, чуткость, вежливое отношение всего коллектива первого хирургического отделения. С благодарностью, Григорий Махаров.

— Я поступил с острым гангренозным аппендицитом. Оперировал меня Ермолаев Валерий Арианович. Молодой, но опытный хирург. Моя судьба была в его руках. Огромное спасибо Саргылане Алексеевне Ильиной за грамотное лечение и чуткое отношение. Большое спасибо медсестрам за лечение, перевязочной сестре за легкие мягкие руки, санитарочкам — за идеальную чистоту. Николаева Мария Титовна.

— Спасибо за оперативно оказанную помощь коллективу первой хирургии. Поступила с острой болью и тут же была благополучно прооперирована. Огромная моя благодарность зав.отделением Василию Петровичу Игнатьеву, старшей медсестре Антонине Николаевне Сметаниной. Низкий мой поклон Майе Азановне Капитоновой. Оставайтесь такими же чуткими к чужой беде. Едукина Галина Егоровна.

— Благодарю чудесного врача-хирурга Ильину Саргылану Алексеевну!

— Мое глубокое уважение и благодарность высококвалифицированным врачам и медсестрам первого хирургического отделения. Поступила с острой болью. Благодарна Осипову Гаврилу Семеновичу, очень симпатичный человечный врач, отличный специалист. А.В.Евдокимова.