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Красота & Здоровье
26 апреля 2017, 14:06
25

Народный рейтинг: Мы просим помощи у бога, а помогаете нам вы…

А еще им пишут «У вас приятно болеть!», «Если вдруг что, вернусь к вам с уверенностью…». Много ли мы можем припомнить больниц и врачей, которым могли бы сказать так?!

Больному человеку нужно немножко теплоты, чуть-чуть внимания, доброты и поддержки. Понимаю, как тяжела ваша работа, вам всегда надо быть готовыми прийти на помощь. На это способен не каждый. Спасибо ЛОР-отделению РБ№2 за вашу работу, доброжелательное отношение к пациентам.

Кардашевская С.В., с.Верхневилюйск

В жизни человека бывает много казусов. К примеру, как у меня, искривление переносицы. Мой мир поменялся, когда я попала в эту больницу, я могу дышать, вдыхать воздух большими глотками. Я благодарна людям, которые сделали мой мир ярче, подарили мне второе дыхание.

Рожина

Я благодарна за счастье жить отоларингологу Гаврилу Гаврильевичу Нестерову и анестезиологу Владимиру Михайловичу Федорову. Хочу также поблагодарить медсестру Ларису Анатольевну Зыкову. Операция мне была сделана в ЛОР-отделении Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи.

Л.И.Погадаева

Через полгода эта же пациентка напишет:В это отделение я попадаю за год второй раз. Хочу поблагодарить Иннокентия Николаевича Александрова, оперировавшего меня за его высочайший профессионализм и терпение, Петра Петровича Николаева за доброту и отзывчивость.

С большим уважением, Л.И.Погодаева

Я благодарен замечательным людям и врачам анестезиологу Федорову В.М. и лечащему врачу Аргунову И.М. Весь персонал отделения добр и внимателен, что встретишь не в каждой больнице. Надеюсь, что мне не нужно будет возвращаться в больницу, но если вдруг…, то в РБ№2-ЦЭМП, в ЛОР-отделение я вернусь с уверенностью!

Н.С.Трапезникова

Благодарю Гаврила Гаврильевича Нестерова за легкой рукой его сделанную операцию!

Ксения Васильева, г.Якутск

Благодарю коллектив ЛОР-отделения за высокий профессионализм и доброе отношение к пациентам, которое сразу чувствуешь, попадая в отделение. Мой врач Петр Петрович Николаев молод, перспективен, очень грамотен, несмотря на возраст. Дальнейшего развития, успехов, всего наилучшего в профессиональной деятельности Вам, Петр Петрович!

Д.А.Красильников

Уважаемый коллектив ЛОР-отделения Республиканской больницы №2, вы во второй раз спасли мне жизнь! Вы приняли меня в отделение в экстренном порядке, остановили кровотечение, создали идеальные условия для лечения. Я увидел, как новое оборудование позволяет очень бережно проводить сложные операции. Столкнувшись снова с вашей работой, я высоко оценил выросший профессионализм врачей.

Всегда ваш Макаров Руслан Дмитриевич

Очень благодарна ЛОР-отделению  во главе с моим лечащим врачом Иннокентием Николаевичем Александровым. Впервые попала в такую добрую атмосферу. У вас приятно болеть и выздоравливать…

Розалия Нургалиевна Яковлева

Мы приехали из далекого Оленька по причине резкой потери слуха, успешно прооперировались и вот уже выписываемся. Мы очень благодарны вам за ваши мягкие и легкие руки, за просто доброе отношение.

Докоянов В.П., Солдатова Х.В.

Огромное спасибо и низкий поклон врачам Гаврилу Гаврильевичу Неустроеву и Елене Муллояновне Алексеевой за то, что продлили мою жизнь и вселили радость встречи с солнцем, начинающимся днем, с друзьями…

Карман Галина Борисовна

Выражаем огромную благодарность нашему врачу Ивану Михайловичу Аргунову за профессионализм, компетентность и доброжелательность. Еще раз испытали гордость за выпускников нашего университета.

Герасимова Г.Е., Солдатова В.О., Румянцева М.М.

Очень благодарна моему доброму анестезиологу, которая чутко и спокойно отнеслась к моему бурному проявлению чувств перед операцией. Хочу поблагодарить хирурга ЛОР-отделения Ядреева Александра Саввича за прекрасную работу, профессиональную выдержку и деликатность. В отделении прекрасные работники, очень чуткое, внимательное отношение к пациентам, чистота и порядок.

Докторова О.В.

Ваш дружный коллектив трудится как четко отлаженный механизм – профессионально, грамотно и главное – с душой. Отдельное спасибо «бойцам невидимого фронта» анестезиологической бригаде во главе с Еленой Муллояновной Алексеевой за внимательное и доброжелательное отношение. Слова благодарности заведующему ЛОР-отделением Иннокентию Николаевичу Александрову и старшей медсестре Эверстовой Розалии Викторовне, которые прекрасно организовали работу.

С уважением, Светлана Мыреева

Когда я попал в это отделение, я не мог дышать носом и только благодаря стараниям врачей у меня сейчас все в порядке. Очень благодарен оперировавшему меня хирургу Петру Петровичу Николаеву за лечение и рекомендации.

В.Н.Новикова, с.Хампа Вилюйского района

Спасибо вам, Иван Михайлович, Павел Николаевич, Иннокентий Николаевич. Спасибо милой, доброй, всегда в хорошем настроении медсестре Екатерине Филипповне Протопоповой. Вы – настоящая команда, на то, как вы работаете, приятно смотреть, такое ощущение, что вы понимаете друг друга без слов.

Мы просим помощи от бога, а помогаете нам вы!

Т.М.Бикус

Уважаемый Гаврил Гаврильевич, благодарю Вас за профессионально сделанную работу. До операции моя носовая перегородка доставляла мне огромные неудбства, сейчас все снова в норме! Большое Вам спасибо!

Владимир Николаевич Прокопьев

Вы дарите таким людям, как я, которые давно жили, не ощущая всей прелести полного дыхания, надежду на жизнь «полной грудью». Спасибо огромное моим врачам Неустроеву Гаврилу Гаврильевичу, Ермолаеву Павлу Николаевичу, Евсеевой Елене Николаевне. Без всякого преувеличения — вы дарите своим пациентам полноценную жизнь.каждая операция – огромный труд, самоотдача, ответственность, радует, что вы это делаете с большим энтузиазмом и даже творчеством.

Ольга Пухова

Я поступила к вам в тяжелом состоянии, совершенно не могла говорить. Встретил и занялся моим лечением вплоть до самой выписки врач Петр Петрович Николаев. Я очень ему благодарна. Благодарна за заботу всему медицинскому персоналу отделения… Желаю вам всегда стоять на страже жизни и здоровья людей «солдатами».

Хирург Людмила Бугаева

И это все о них, оториноларингологах Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицины.

 

 

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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