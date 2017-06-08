«Народный контроль» выявляет нарушения ПДД в автобусах

«Народный контроль» начал выявлять нарушения ПДД: к административной ответственности привлечены водители автобусов, разговаривавшие во время движения по телефону

Весной этого года на сайте Правительства Республики Саха (Якутия) был создан модуль «Народный контроль» — новый способ подачи гражданами обращений, который позволяет пользователям заявить о проблеме и следить за ее решением, не выходя из дома.

К работе «Народного контроля» подключились органы исполнительной власти республики, все органы местного самоуправления, Роспотребнадзор, Госинспекция труда и др. Не осталась в стороне и Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

Так, одними их первых по линии ГИБДД поступили обращения от граждан по выявлению нарушений ПДД со стороны водителей маршрутных автобусов, допустивших разговор по телефону во время движения. Помимо сообщений заявители приложили подтверждения в виде фото и видеосъемок.

После проведения проверки водители общественного транспорта были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.36 КоАП РФ за использование телефона во время движения и подвергнуты штрафу в размере 1 500 рублей.

Напомним, что согласно п. 2.7 Правил дорожного движения водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

Госавтоинспекция благодарит якутян с активной гражданской позицией, которые оказывают содействие в обеспечении безопасности дорожного движения. Ведь использование телефона за рулем (разговор, написание смс-сообщений, использование программ и игр) отвлекает внимание водителя и не позволяет полностью сосредоточиться на дорожной ситуации. На практике именно сотовый телефон часто становится причиной авто происшествий, в результате которых травмируются ни в чем неповинные люди.