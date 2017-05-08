Народный хор «Ветераны Алдана»: Память в сердцах живых

Звание «Почетный гражданин Алданского района» присвоено художественному руководителю Народного хора «Ветераны Алдана», Заслуженному работнику культуры РС(Я) Владимиру Ивановичу Солошенко, ушедшему из жизни 23 февраля 2017 года. Высокая награда вручена вдове Ларисе Николаевне Солошенко на концерте, посвященном 72 годовщине Великой Победы.

Народный хор, возглавляемый Владимиром Ивановичем, — неотъемлемая составляющая военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в районе и в республике. Руководитель хора с особым трепетом относился к произведениям военной тематики. Великая война и Великая Победа — это слава России, её горькая память на все времена. И участники хорового коллектива через музыку и песню передают внутреннее состояние наших соотечественников, переживших страшные испытания на фронте и в тылу.

Любимый праздник Народный хор «Ветераны Алдана» впервые за 30 лет существования встречает без руководителя. Несмотря на боль перенесенной потери они с достоинством открыли торжественном концерт, посвященный 72 годовщине Великой Победы.

К присутствующим в зале ветеранам, вдовам, детям войны со словами поздравления и пожеланием здоровья обратилась заместитель председателя Совета ветеранов войны, тыла и труда Александра Ивановна Мокина. Она с горечью констатировала тот факт, что ряды ветеранов редеют из года в год. И этот процесс остановить нельзя. Она обратилась к молодежи, ко всем присутствующим в зале с призывом сохранять память о близких, о тех людях, благодаря которым мы живем в мире.

От имени и по благословению Благочинного Алданского района Иеромонаха Макария выступил Иерей Вячеслав: «Дорогие ветераны, труженики тыла, узники концлагерей, дети войны! Сердечно поздравляю всех вас, дорогие Алданцы, с этим великим праздником. Значение Победы переоценить невозможно, а вот недооценить легко. Двадцать семь миллионов жизней. Ни одна страна в мире не положила такое количество жизней на алтарь Победы. Единственна страна в мире это наша Россия. Это и ценный урок для каждого из нас. Не взирая на свое положение, национальную принадлежность, вероисповедование, люди поднялись как один на защиту Родины. Мы должны низко поклониться всем людям, кто не долюбил, не довоспитал своих детей».

Глава МО «г. Алдан» Александр Лукич Бугай поблагодарил присутствующих в зале Алексея Федотовича Коломенцева и Александра Кузьмича Кошкарёва за великий подвиг на полях сражений, на трудовых позициях, за мирное небо над головой. «Мы гордимся вами, кто живет среди нас и ведет большую патриотическую работу среди подрастающего поколения».

Северин Николаевич Поздняков, глава Алданского района обратился к ветеранам, вдовам, узникам концлагерей. «Ваше поколение пережило самую страшную войну, которой не было примера за всю историю человечества. Вы выстояли и подарили нам Победу. Девятое мая — символ беспримерного мужества и подвига Советского народа. Грош цена нам, следующему поколению, если мы забудем подвиг, который вы совершили, если мы не передадим знания детям. Сегодня предпринимаются попытки отобрать у нас Победу, принизить роль советского народа в Великой Отечественной войне. Мы должны сделать все, чтобы противостоять попыткам фальсифицировать события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Должны сами говорить об этом подвиге, передавать детям и внукам через века».

В праздничном концерте участвовали лучшие коллективы района: Государственный концертный оркестр Якутии, народный фольклорный ансамбль «Сударушка», вокальная студия «Домисольки», хореографические коллективы «Шармант» и «Стрекоза», детский хореографический коллектив «Звездочки Алдана», вокальный коллектив «Нежность», солисты Ирина Петунина, Людмила Вартанова, Игорь Кацуба, Олег Мартель.

Праздничные мероприятия в эти дни проходят во всех поселениях района и направлены на формирование чувства гордости за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне.