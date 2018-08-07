Народный депутат Якутии в шоке

Народный депутат Якутии Виктор Федоров пишет в соцсетях:

(цитаты)

Парламент! Как много в этом слове, для сердца нашего слилось! Как много в нем переплелось…

(…)

…Если кто-то еще верит или ожидает, что депутатская «корочка», к примеру, защитит их от патруля ГИБДД, тот глубоко ошибается. Лет 15 назад действительно так, наверное, и было: депутаты Ил Тумэна являлись, что говорится, «царями и богами»… А сейчас, если кто и вздумает вдруг размахивать мандатом и кичиться статусом, тот становится «красной тряпкой» для тех же полицейских.

Собственно так и должно быть: статус народного депутата – не «вип» и не «лакшери», а, скорее, бремя, определенная ноша, особая ответственность. Народные депутаты уже не пользуются теми же услугами вип-залов в аэропортах, уже не получают бесплатные квартиры от государства, как это было раньше, несколько лет назад.

Да и в целом общественное отношение к депутатам, мягко говоря, стало носить нескрываемый негативный оттенок. Что греха таить, могут зачастую и такими терминами «наградить», как «вор, коррупционер, взяточник»…

Но самое худшее в том, что исполнительная ветвь власти в лице регионального правительства фактически перестала уважать парламент, по сути, самостоятельно диктуя Госсобранию собственные, нужные ей, законопроекты.

Думаю, что в этом имеется доля вины самого парламента… В общем итоге авторитет Государственного Собрания утерян не только перед ДП-1, но и перед общественностью, избирателями.

(…)

В уходящем же созыве парламента, при всем уважении к коллегам, к сожалению, придется отметить те факты, что многие народные избранники просто «отбывают» время на пленарных заседаниях. И то, пока телекамеры в зале. А как только камеры выходят, некоторых «сдувает ветром»…

Все это привело к тому, что, как сказал выше, статус народного депутата Республики Саха (Якутия) и всего Государственного Собрания Якутии понес серьезные репутационные потери. (…)