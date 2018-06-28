Народный депутат Владимир Атаманченко провел личный прием граждан

27 июня 2018 года народный депутат Республики Саха (Якутия) Владимир АТАМАНЧЕНКО провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА.

Заместителем председателя постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимиром Александровичем были рассмотрены обращения граждан в формате тематического приема с приглашением ответственных представителей структурных подразделений окружной администрации и ведомств республики.

На приеме были подняты актуальные жилищные и земельные вопросы. Инициативная группа жителей 17 квартала обратилась за содействием в ускорении решения расселения жителей квартала. Заявитель В.Т. КУНИЯЗОВА обратилась с просьбой решения проблемы долгостроя по проспекту Ленина, 55/1.. Инвалиды Г.Н. ДОГОРДУРОВ и В.В. ЗАЙЦЕВ попросили помощь в предоставлении жилого помещения. Семья Д.П. ОБУТОВА, имеющего ребенка – инвалида, обратилась за помощью в оформлении ранее предоставленного земельного участка. Директор Департамента жилищных отношений Игорь ТКАЧЕНКО, руководитель Агентства земельных отношений Анастасия НОВОСЕЛОВА и заместитель руководителя Управления социальной защиты населения и труда города Якутска дали исчерпывающие объяснения по постановленным вопросам.

Жители аварийного дома Кузьмина 15/2 пожаловались на ненадлежащее содержание дома управляющей компанией. Начальник отдела управления жилищным фондом Службы эксплуатации городского хозяйства Максим ШОМОЕВ ознакомил жителей с планами работ, которые будут проведены по данному адресу в этом году.

Рассмотрены обращения дольщиков гаражных боксов со спортивной площадкой в 72 квартале и А.М. НЕУСТРОЕВОЙ о взыскании незаконного исполнительного сбора судебными приставами.

Все обращения взяты под депутатский контроль, сделаны депутатские запросы в соответствующие инстанции.