Народный депутат ухаживает за своими огурцами

Виктор Федоров в соцсетях пишет:
Еще жена в отъезде, а огурцы требуют ухода. Сегодня их подвязал и обрезал. Как обычно не плохой урожай. Думаю завтра-послезавтра посолить их немного на зиму.
|Курс ЦБ
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Виктор Федоров в соцсетях пишет:
Еще жена в отъезде, а огурцы требуют ухода. Сегодня их подвязал и обрезал. Как обычно не плохой урожай. Думаю завтра-послезавтра посолить их немного на зиму.
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