Народный депутат показал дачу своего детства

Виктор Федоров:

Что такое ностальгия… Это прежде всего память, чаще всего все же о детстве. Вчера ездил на Хатын-Юрях на дачу к брату, на обратном пути не мог не проехать мимо дачи родителей. Это тоже Хатын-Юрях, вторая дамба. Мы все дружно жили на ней где то с 1962 по 1976 год. Все детство летом и мое и моих двух старших братьев прошло там. Раньше дача казалась большой, а сейчас оказалось, что очень маленькая. Родители её продали, тк трудно было обучать трех студентов (меня с братьями) в трех городах Советского Союза в Риге, Томске и Москве и нужны были деньги. Они тоже очень любили ее…