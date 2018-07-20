Народный депутат подал документы на должность мэра Якутска

Народный депутат Якутии Владимир Федоров подал документы в Территориальную избирательную комиссию в качестве кандидата на должность главы Якутска сегодня, 20 июля. Кандидат был выдвинут партией «Родина» на конференции регионального отделения, прошедшей в минувшее воскресенье.
Помимо выдвижения на должность мэра, Федоров возглавил списки «Родины» в Якутскую городскую Думу и Госсобрание (Ил Тумэн).
Также свои кандидатуры на пост мэра города выдвинули спикер Якутской городской думы Александр Саввинов, представляющий «Единую Россию», и предприниматель Владислав Теппор, представляющий ЛДПР.
Выборы на должность главы Якутска состоятся 9 сентября параллельно с выборами в Якутскую Гордуму и Госсобрание (Ил Тумэн).
Источник: http://yakutia.info/article/184889
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