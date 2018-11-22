Народный депутат: перспективы АЛРОСА станут весьма туманными

Народный депутат Якутии Виктор Федоров поделился своими мыслями в соцсети:

Единственным вопросом повестки третьего пленарного заседания Ил Тумэна, который отклонили депутаты, был проект постановления о предложении Госсобрания в Стратегию социально-экономического развития Якутии до 2032 года и целевым видением до 2050 года. Этот документ я впервые увидел в зале заседания и у меня не было возможности дать свои предложения. Сказал об этом в своем выступлении и предложил отклонить проект постановления. Коллеги меня поддержали.

В выступлении отметил, что предложение Ил Тумэна нельзя считать Стратегией. Это абсолютно общие слова про доработку госпрограммы по итогам круглого стола Байкальского региона (причем здесь это…?), сохранение финансовых расходных обязательств, планирование с учетом целесообразности, формирование территориального комплекса полного производственного цикла заготовки древесины и глубокой переработки лиственницы, «Земля Олонхо», культура, комплексные научные исследования коренных языков… А где СТРАТЕГИЯ? Где национальная идея? Мы по-прежнему не видим роли и места республики в 21 веке.

Мы должны вместе с правительством выработать цель, национальную идею, к которой пойдем. Нельзя больше делать ставку на алмазы и нефть. Уже понятно, что природные алмазы проиграли искусственным – они дешевле и качественнее. Мы еще можем конкурировать в области добычи крупных алмазов. Но и здесь через 7-10 лет перспективы АЛРОСА станут весьма туманными. Аналогичная ситуация по углеводородам. Наступают электромобили, альтернативные источники электроэнергии.

Мы должны опираться на экологию. Сделать ее национальной стратегической идеей Якутии в 21 веке. Здесь мы вне конкуренции. И чистая экология с каждым годом будет только ценнее.