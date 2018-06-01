Народный депутат Дмитрий Семенов вручил призы детям

В Международный день защиты детей в Пресс-центре «Сахамедиа» были подведены итоги конкурса детских рисунков «Как я проведу это лето», организованный республиканской общественно-политической газетой «Якутия».

Победители конкурса получили именные призы от народного депутата Ил Тумэна, директора ГБУ «Лена» Семенова Дмитрия Александровича и первого заместителя министра образования и науки республики Феодосии Васильевны Габышевой.

На конкурсе рисунков 1 место заняла Алина Торговкина, 7 лет, Якутск, 2 место – Ярослав Казнов, 6 лет, Булунский улус и 3 место – Миша Дробенюк, 2 года, Булунский улус. К сожалению, Миша не смог приехать, а Алина и Ярослав сами получили призы.

Вот счастливые обладатели призов

Такой конкурс в республике впервые проведен редакцией газеты. Дети нарисовали свою мечту о том, как проведут это лето. Всего рисунков было 207 из 21 улуса, все очень интересные и на разную тематику. Надеемся, что конкурс будет ежегодным и охватит все улусы и города республики.