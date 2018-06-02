«Народный бюджет»: в Якутске презентовали фильм «Муза»

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» 1 июня в кинотеатре «Центральный» состоялась презентация короткометражного фильма «Муза». Фильм призван привлечь внимание общества к вопросам социально-культурной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

Авторы проекта – Василиса Тарасова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности и менеджмента культуры Арктического государственного института культуры и искусств, и Анастасия Попова, магистрант Санкт-Петербургского государственного института культуры.

«Проект представляет собой реализацию инклюзивной культурно-образовательной программы. В фильме снимались учащиеся Республиканской специальной (коррекционной) школы-интерната, Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова, СОШ № 5 им. Н.О. Кривошапкина, Городской классической гимназии, ученики школы «АГИКИ». Фильм поднимает проблему того, что не нужно бояться и отдаляться от «особенных» детей, а поддержать их тягу к общению и желание творить», — говорят авторы проекта.

В фильме так же снялись студенты Якутской балетной школы им. Аксиньи и Натальи Посельских, эстрадной школы Станислава Олесова «Виктория», танцевальные коллективы «Автобус радости» и «Dance generation».

«Именно благодаря проекту «Народный бюджет» Окружной администрации города Якутска стало возможным создание короткометражного фильма «Муза». Фильм служит наглядным примером энтузиазма наших детей, стремления взрослых помочь им реализовать свои идеи и замыслы. Мы очень благодарны нашим спонсорам за посильную помощь и поддержку в создании этого фильма», — отметил проректор по образовательной, воспитательной, научной, творческой и международной деятельности АГИКИ Станислав Иванов.

В презентации короткометражного фильма приняли участие юные артисты, известный блогер команды «HITS production» Виталий Щукин, актриса и блогер Сахаяна Алексеева, хореограф-постановщик Владислава Скрябина, продюсер Анастасия Попова, автор идеи и генеральный продюсер Василиса Тарасова и другие, которые прошлись по красной ковровой дорожке.

«Отрадно видеть, как маленькие актеры впервые проходят по красной ковровой дорожке кинотеатра «Центральный». Именно «Центральный» одним из первых начал показывать на больших экранах якутские фильмы. Поэтому весьма символично, что и презентация фильма «Муза» проходит в стенах Большого зала нашего любимого кинотеатра», — сказал менеджер кинотеатра «Центральный» Виталий Борзенков.

Фильм «Муза» рассказывает о девочке, которая мечтает стать певицей. Во время съемочных дней юные артисты окунулись в волшебный мир искусства, обрели новых друзей, весело и с пользой провели время.