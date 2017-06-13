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13 июня 2017, 16:37
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«Народный бюджет»: в сквере им. К. Маркса появился «домик» для книг

В сквере им. К. Маркса возле Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 12 июня состоялась презентация книжного«домика», небольшого деревянного ящика, установленного в рамках проекта «История народа-история каждого». Автором проекта стала жительница Якутска, постоянная читательница специализированной библиотеки для пенсионеров и инвалидов «Книга-03» Софья ЮН. Коллектив библиотеки помог реализовать ее идею при помощи городского проекта «Народный бюджет» в 2017 году.

«Я с молодости люблю читать книги, часто хожу в библиотеки города, а в сквере мы все время отдыхаем, встречаемся со знакомыми, обсуждаем новости, моду. И вдруг мне в голову пришла идея, почему бы здесь не создать место и для чтения книг. В библиотеке мою идею поддержали, а проект «Народный бюджет» помог воплотить ее в жизнь», — говорит она.

«Главное отличие нашего проекта от букроссинга заключается в том, что он, прежде всего, краеведческий, просветительский и посвящен 385-летнему юбилею города Якутска, книги подарены самими жителями. Думаю, те, кто оценит его, и возьмет почитать предложенные издания, расширит свой кругозор и узнает много нового об истории города», — говорит заведующая библиотекой «Книга-03» Ольга КОЗИНА.

Она вручила Софье Владимировне сертификат, удостоверяющий ее авторство и победу в проекте «Народный бюджет» в 2017 году.

«Этот сквер многие посещают. Утром тут занимаются люди, проводят зарядки, чуть погодя приходят мамочки с колясками, после обеда здесь встречаются пенсионеры. Нам очень радостно, что будем не только обмениваться новостями, разговаривать, но и читать книги», — говорит пенсионерка Анна СПИРИДОНОВА.

От имени главы города Якутска с праздником и презентацией первого проекта «Народного бюджета» в этом году участников открытия поздравила советник главы г. Якутска Ирина ЯКУШЕВА.

Она поблагодарила горожан и сотрудников библиотеки за прекрасную идею и инициативу. «Наш город Якутск всегда был привержен знанию, образованию, это наша визитная карточка. Сейчас важно поддерживать инициативу горожан, которые могут сподвигнуть нашу молодежь к чтению и образованию», — подчеркнула она. Ирина Семеновна принесла проекту в дар толковый словарь Ожегова, очень любимый ее детьми.

Церемонию презентации провела сотрудник «Библиотеки-03» Анна Тодышева. Она сообщила, что в рамках проекта «История народа-история каждого» на территории г. Якутска установлены 7 книжных «домиков», откуда взять почитать может каждый желающий. Они теперь есть на площадиПобеды, Орджоникидзе, в Старом городе, на площади Матери и в сквереим. И. Барахова.«Главное, чтобы жители смогли беречь и аккуратно обращаться с книгами», — говорит она.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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