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Народный бюджет: студия «Вырастайка» организовала праздник для своих воспитанников

В прошлому году реабилитационный центр «Особый ребенок» получил грантовую поддержку по линии проекта «Народный бюджет» Окружной администрации города Якутска. На средства гранта центр открыл специализированную обучающую и развивающую студию «Вырастайка» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В течение учебного года в студии «Вырастайка» дети дошкольного возраста вместе с родителями занимались рисованием, лепкой, аппликацией, учились познавать мир, обрели новых друзей, играли и развивались.

Сегодня, в Международный день защиты детей, 16 воспитанников студии «Вырастайка» получили от педагогического коллектива реабилитационного центра сертификаты об окончании учебного года, памятные подарки и сладкие угощения.

«Благодаря грантовой поддержке проекта «Народный бюджет» в прошлом году в нашем реабилитационном центре для детей с аутизмом и расстройством неврологической системы была создана студия «Вырастайка». В студии дети дошкольного возраста делятся на малые группы и занимаются со специалистами, педагогами, психологами, проходят социальную адаптацию, учатся общаться, дружить и развиваться», — рассказывает директор реабилитационного центра «Особый ребенок» Инна Скрябина.

На праздничное мероприятие поздравить воспитанников студии «Вырастайка» пришли член Общественной палаты города Якутска Альбина Лыхина, ведущий специалист по опеке и попечительству Управления Строительного округа Надежда Андреева. Они пожелали детям дальнейших успехов, веселого и интересного лета, новых впечатлений.

Педагог-психолог реабилитационного центра Ольга Касаткина поделилась, что гордится успехами своих воспитанников: «Я занимаюсь с детьми-аутистами и очень горжусь успехами своих воспитанников. В группе занимаются четверо дошколят, по итогам учебного года один из них научился разговаривать, остальные прошли социальную адаптацию. Очень радует, что деятельность студии «Вырастайка» принесла положительные результаты».

Мама четырехлетнего Димы Евгения Смирнова рассказала, что с сыном начали заниматься в студии «Вырастайка» сравнительно недавно: «Диме очень нравится заниматься с педагогами студии «Вырастайка», у него есть первые успехи. Например, он научился вырезать из бумаги, рисовать, лепить, стал более усидчивым. Большое спасибо педагогическому коллективу студии «Вырастайка!».

В этот день дошколят с праздником Днем защиты детей поздравили веселые аниматоры, которые провели для них подвижные игры и конкурсы, подарили хорошее настроение и заряд бодрости.

Несмотря на то, что учебный год завершен, педагогический коллектив студии «Вырастайка» по многочисленным просьбам родителей перейдет на летний график работы и будет проводить занятия для тех ребятишек, кто летние месяцы поведет в городе.

 

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействия со СМИ ОА г. Якутска.
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