  Народный ансамбль «Тойук» провел отчетный концерт

26 мая в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского состоялся концерт народного фольклорного ансамбля «Тойук». Творческий коллектив является носителем и пропагандистом традиций и обрядов якутского народа. В репертуаре ансамбля – тойук, чабыр5ах, народные песни, искусство игры на разных музыкальных инструментах и другие жанры якутского фольклора.

«Тойук» создан в 1980 году при Республиканском народном доме творчества – ДНТ, директором которого в то время был СОФРОНОВ Гаврил Гаврильевич. Через год ансамблю присвоено звание народного коллектива при поддержке заведующей отделом народного творчества ТОЛБОНОВОЙ Надежды Семеновны.

В первом составе были известные в республике тойуксуты Петр КУМЕЧКО, Роман ЕГОРОВ и Елена ЧАРПЫКОВА, которая была также руководителем ансамбля. С годами количество участников пополнили олонхосут Петр ХАРИТОНОВ, тойуксуты Устин НИКОЛАЕВ, Егор ОСИПОВ и другие.

Руководитель ансамбля Галина Гаврильевна ФЕДОРОВА рассказала: В 1984-1999 годы я стала руководителем ансамбля, затем 20 лет преподавала в университете на факультете якутского языка на кафедре национальной культуры. В 2014 году вернулась в родной «Тойук». Благодарю Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в лице генерального директора Яны Игнатьевой за поддержку народного ансамбля «Тойук». Сейчас в коллективе занимаются 20 человек, в их числе немало участников с первого состава. Так, Ульяна Романова в ансамбле 34 года, Дмитрий Данилов, Екатерина Бурцева, Мария Осенняя, Марина Саввина, Екатерина Местникова. Ныне два руководителя, я по обрядам, отличник культуры РС(Я), член Ассоциации баянистов и гармонистов и Союза композиторов Якутии Алексей Алексеевич Потапов является музыкальным руководителем, особое внимание он уделяет песням дэгэрэн. Наша цель – увековечить традиции якутского фольклора, изучать и развивать народное пение.

Ансамбль является участником различных конкурсов. Только в 2017 году он стал лауреатом 1 степени международного фестиваля «Алтын Майдан», дипломантом республиканского фестиваля фольклора, лауреатом 2 степени третьего республиканского межнационального фестиваля «Калейдоскоп культур».

На отчетном концерте Розалия КОЛОСОВА, заместитель генерального директора Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского вручила юбилярам ансамбля Марии САВВИНОЙ, Светлане ВАСИЛЬЕВОЙ, Ксении ИВАНОВОЙ, Ульяне РОМАНОВОЙ благодарственные письма от администрации учреждения за вклад в развитие фольклорного песенного творчества участники исполнили песни под аккомпанемент якутских музыкальных инструментов.

«Живое» исполнение в подлинно народной манере, трепетное отношение к культуре – все это ансамбль «Тойук». Им удалось сохранить главное – сущность якутской песенной культуры, её глубину и открытость, духовную чистоту.