Народные мастера состязались в стрельбе из якутского лука

Одними из самых зрелищных соревнований XII республиканского Ысыаха Олонхо в Алданском районе стали соревнования по стрельбе из традиционного якутского лука, состоявшиеся в лыжно-биатлонном комплексе.

Напомним, первые состязания проходили в прошлом году в Вилюйске и гости, участники XI Ысыаха Олонхо стали тогда очевидцами исторического спортивного события.

В республике по инициативе Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова проводится работа по возрождению якутского лука как одного из видов историко-культурного наследия народа саха и по популяризации его среди населения. Народные мастера занимаются восстановлением традиционной технологии изготовления якутского лука, принимают участие в выставках, проводят мастер-классы, семинары. Поэтому среди участников состязаний – известные мастера Николай Аржаков – Боло Уус, Роман Готовцев, Кирилл Петров, Павел Попов и другие, которые представили оружие собственного производства.

Перед началом состязаний зрителям под чарующие звуки якутских музыкальных инструментов представили участников из города Якутска и пяти улусов республики.

Почетным гостем соревнований стал их инициатор, спикер Ил Тумэна, председатель Национального организационного комитета Республики Саха (Якутия) по подготовке и проведению второго Десятилетия Олонхо Александр Жирков.

Директор Республиканского Центра национальных видов спорта имени Манчаары, народный депутат Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев, приветствуя участников и зрителей состязаний, напомнил, что лук является первым оружием человека, который появился в его жизни, и на протяжении многих веков якутский лук был самым эффективным оружием в руках охотника. «Каждый должен пытаться пробовать достичь мудрость наших предков, так как луки, изготовленные их руками, пролетали более 500 метров и поражали добычу», — сказал он.

Народный депутат обратил внимание собравшихся на то, что по инициативе Председателя Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова возрождаются традиции народа и в предшествующем Ысыахе Олонхо в городе Вилюйске впервые кузнецы показали свое мастерство и первое место занял Николай Аржаков — Боло Уус, стрела которого вылетела на 138 метров 80 см.

Главный судья по стрельбе из якутского лука, тренер-преподаватель детско-юношеской школы № 4, старший тренер по стрельбе из лука города Якутска Борис Олесов пояснил зрителям правила состязаний. В этом году мастера состязаются не только на дальность, но и на меткость стрельбы.

После этого участники на специально оборудованном стрельбище произвели по 8 выстрелов по мишени «заяц» из лично изготовленного самими оружия. Самым метким стрелком стал народный мастер Республики Саха (Якутия), мастер международного класса по изготовлению варгана – хомус Роман Готовцев, вторым — мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия), народный мастер Сунтарского улуса Кирилл Петров, третьим — народный мастер Усть-Алданского улуса Семен Петров.

Затем на территории стадиона мастера выпустили стрелы на дальность выстрела. Так, дальше всех 182 м 70 см, пролетела стрела, выпущенная из лука мастера народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия), народного мастера Сунтарского улуса Кирилла Петрова. Победитель прошлого года, мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия) Николай Аржаков-Боло Уус стал вторым с результатом 175 м, народный мастер Чурапчинского улуса Павел Попов – третьим с результатом 142 м 60 см.

Победителям состязаний вручены кубки «Уйгу Чорооно», специальные призы, медали; призерам — денежные сертификаты, медали.

Народные мастера, кузнецы представили якутские луки, сделанные по старинным методам. Первое место по итогам смотра-выставки кубок «Уйгу Чорооно» судьи присудили Павлу Попову. Кирилл Петров, как и в предшествующем году, занял второе место, Николай Аржаков-Боло Уус — третье место. Победителю и призерам вручены денежные сертификаты, участникам – поощрительные призы.

Николай Аржаков – Боло Уус поделился с нами тем, что в этом году удалось улучшить результаты на дальность стрельбы и в дальнейшем мастера будут совершенствовать технологию изготовления якутского лука, ведь на этой основе появились кырыымпа, хомус, что дает возможность постигать азы мастерства предков для сохранения и приумножения наследия народа.