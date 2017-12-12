Народные депутаты Якутии почтили память погибших в ДТП

Глава Якутии Егор Борисов объявил в республике 11 декабря днем траура по погибшим в ДТП. Авария произошла 8 декабря на трассе «Колыма».

Сегодня на всей территории республики приспущены государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Как сообщалось ранее, 8 декабря 24-летний водитель автомобиля УАЗ, везший пассажиров в качестве такси, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Камазом, которым управлял 55-летний водитель. После лобового столкновения машины загорелись. Погибло 9 человек — водитель и пассажиры УАЗа, в том числе двухлетняя девочка. Трое пострадавших, в числе которых и водитель Камаза, находятся в больнице Мегино-Кангаласского района в тяжелом состоянии.

В Таттинском районе Якутии объявлен трехдневный траур. Соответствующее распоряжение подписано главой района Михаилом Соровым.

Сегодня, на главной площади столицы республики оформлена траурная стена в память о погибших в ДТП. Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, заместитель Председателя Правительства Алексей Дьячковский, народные депутаты, жители, гости города Якутска, уроженцы Таттинского улуса возложили цветы, зажгли свечу к траурной стене в память о погибших.

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родственникам, знакомым, друзьям погибших – Сарыала Винокурова, Натальи Охотиной, Венеры Жерготовой, Намыыны Павловой, Айаала Шергина, Надежды Кулаковской, Сюзанны Севастьяновой, Федора Хаптагаева, Егора Большакова.

Спикер Александр Жирков отметил: «Авария на трассе «Колыма» – отдалась болью и тревогой в каждом жителе нашей многонациональной республики. Мы переживаем боль утраты вместе с родными и близкими погибших. Гибель каждого из них – невосполнимая утрата и безграничное горе. Выражаем искренние слова сочувствия и поддержки в эти тяжелые дни родным и близким погибших».

Александр Николаевич подчеркнул, что всем родственникам пострадавших от этой страшной аварии будет оказана всевозможная поддержка и помощь со стороны руководства республики. На сегодняшний день создана специальная комиссия по этому вопросу.

Расследование уголовного дела по ДТП взяла на контроль прокуратура республики.