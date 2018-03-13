Народные депутаты: уголовное дело в отношении жиганских охотников должно быть прекращено

В Ил Тумэне состоялось совещание по резонансному делу жиганских охотников, которых обвинили в браконьерстве

Заседание Постоянного комитета Гособрания (Ил Тумэн) РС(Я) по вопросам коренных малочисленных народов Севера прошло с участием вице-спикера Анатолия ДОБРЯНЦЕВА, председателя комитета Елены ГОЛОМАРЕВОЙ, заместителей министра охраны природы РС(Я) Якова ЗАРОВНЯЕВА и Николая ДОДОХОВА, представителей ведомства. На прямой телефонной связи из Жиганска были сами охотники, которых обвинили в браконьерстве.

Напомним, в конце февраля в республиканских и федеральных СМИ с подачи пресс-службы Министерства охраны природы Якутии прошла информация, что в Жиганском районе задержали браконьеров, расстрелявших 38 особей дикого оленя. Позже выяснилось, что у кадровых охотников была лицензия на отстрел оленя, инспекторы охраны природы и полиции изъяли добычу без оформления соответствующих документов. (Подробнее в материале газеты «Илкэн» — Идет охота. Не ради забавы..: http://yakutiakmns.org/archives/8775 )

Община «Быйан», членами которой являются задержанные охотники, обратились к народному депутату Елене Голомаревой с просьбой защитить их от произвола должностных лиц и необоснованные действия, направленные на ограничение прав и законных интересов коренных жителей.

Николай Христофоров, один из обвиненных охотников, на прямой телефонной линии рассказал участникам совещания, как развивались события. В частности, инспектор охраны природы Тимофей АППОЛОНОВ и сотрудник полиции Евгений ВДОВИЧЕНКО 12 февраля забрали у охотников 13 туш дикого оленя. При этом изъятие документально не фиксировалась, права охотников у которых производилось изъятие, не разъяснялись. Затем 22 февраля инспекторы в отсутствие собственника Николая Христофорова изъяли снегоход «Буран» и сани с тушами оленя, оставленные из-за поломки снегохода в нескольких километрах от Жиганска. Документы также не были оформлены. Более того, инспектор охраны природы Тимофей Апполонов превысив свои полномочия запретил охотникам выезжать за пределы поселка Жиганска. В итоге, добытчики вынуждены месяц сидеть в районном центре, в то время как сезон охоты на дикого оленя заканчивается 15 марта. Между тем, охота — основной источник жизнеобеспечения коренных жителей северного района.

В свою очередь представители министерства охраны природы проинформировали участников совещания, что по факту обращения Уполномоченного по правам КМНС Константина РОББЕКА в ведомстве прошла служебная проверка в отношении действий государственного инспектора Тимофея Апполонова. По результатам проверки комиссия отметила, что инспектор действовал в рамках своих полномочий и нарушение прав коренных малочисленных народов не допущено. В то же время производство об административном нарушении в отношении четырех охотников прекращено и все материалы переданы в отдел МВД по Жиганскому району для расследования.

По утверждению самих охотников, они до сих пор не получили на руки ни протоколов их задержания, ни актов изъятия туш оленей. Хотя в информации Минохраны природы чётко прозвучали даты и количество изъятого, а производили эти действия уполномоченные сотрудники Минприроды и МВД.

По итогам состоявшегося обсуждения было решено направить обращение в МВД РС(Я) от имени председателя постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам КМНС Елены Голомаревой и Уполномоченного по правам КМНС Константина Роббека о прекращении уголовного дела в отношении жиганских охотников.