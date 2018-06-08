Народные депутаты рассмотрели законопроект против таксистов-нелегалов

В ходе XXXVII очередного пленарного заседания парламента в первом чтении принят проект Закона Республики Саха (Якутия) «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.Н.Дудникова, С.А.Краснова, В.М.Членова).

По данному законопроекту выступили народный депутат Александр Дудников и председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров.

Проект подготовлен на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220-Ф3 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как пояснили докладчики, документ направлен на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Республики Саха (Якутия). Законопроектом определены полномочия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), уполномоченного органа в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Законопроект разработан для удовлетворения потребностей населения в услугах пассажирского автомобильного транспорта, отвечающих требованиям безопасности, обеспечения их доступности для населения и равенства условий участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере предоставления услуг пассажирского транспорта.

Проект закона позволит сформировать единый рынок межмуниципальных автотранспортных услуг, привести систему управления пассажирским транспортом в соответствие с условиями рыночной экономики, упорядочить деятельность, связанную с организацией перевозок пассажиров автомобильным транспортом, организовать допуск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к указанной деятельности.

Проект закона создает основу для принятия нормативно-правовых актов, определяющих правила установления, изменения, отмены маршрутов, в том числе устанавливает основания и сроки для принятия решения об установлении, изменении, отмене маршрутов, содержание указанного решения, порядок и сроки рассмотрения заявления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, предложивших установить маршрут, содержание указанного заявления, а также основания для отказа в установлении или изменении маршрута. Данные положения проекта как следствие создадут правовые условия для работы перевозчика на определенном маршруте, способствуют развитию и оптимизации маршрутной сети регулярных перевозок в республике, стабилизируют ситуацию на рынке перевозок.

Потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие перевозку пассажиров по маршрутам регулярного сообщения на территории Республики Саха (Якутия). Актуальность проекта подтверждается участившимися случаями аварий с большим количеством погибших и пострадавших на автомобильных дорогах Республики Саха (Якутия).

Виновными в дорожно-транспортных происшествиях зачастую становились таксисты либо нелегальные перевозчики. Проект закона в случае его принятия позволит создать альтернативу для граждан в виде рейсовых автобусов, подчиняющихся расписанию, под управлением профессиональных водителей.

Справка:

По данным УГИБДД МВД по РС(Я) за 2017 год на территории республики, в сравнении с 2016 годом, отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий на 0,9%, числа погибших на 9,0% и раненых на 2,0%. Всего в республике зарегистрировано 997 ДТП, в которых погибли 109 человек и 1307 получили травмы (АППГ 988-100-1281). Сохраняется негативная тенденция роста ДТП на автодорогах общего пользования. Так в 2017 г. количество ДТП на автомобильных дорогах регионального и федерального значения возросло на 2,3 %, всего зарегистрировано175 случаев против 171 случаев в 2016 году, при которых погибло 44 чел. (2016 — 35 чел.), ранено 285 чел (2016 г. — 277 чел.). Число погибших на 100 тысяч населения республики составило 11,4 случаев, тогда как Президентом РФ Пушным В.В. поставлена задача обеспечить к 2018 году снижение показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения.