Народные депутаты пообщались с фермерами Хангаласского улуса

В рамках рабочей поездки в I Мальжагарский наслег Хангаласского улуса первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по селу аграрной политике Дмитрий Саввин, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству Алексей Еремеев, председатель контрольного комитета Ил Тумэна Александр Уаров, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам местного самоуправления Василий Местников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) Семен Потапов посетили сельскохозяйственные объекты.

Делегация Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в сопровождении первого заместителя главы муниципального района «Хангаласский улус» Федора Ноговицына осмотрела в селе Улахан-Ан производственные хозяйственные объекты общества с ограниченной ответственностью «Конезавод Берте», крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Семена Степанова по разведению перепелок, на участке Тойон Арыы коровники крестьянских (фермерских) хозяйств индивидуальных предпринимателей Михаила Павлова, Семена Варфоломеева и Дарьи Хоютановой.

По дороге в I Мальжагарский наслег народные депутаты провели наружный осмотр производственного объекта Покровского комбикормового завода «Дэлэгэй», который находится на балансе ОАО «Сахазернопродукт». Первый заместитель главы Хангаласский улуса Федор Ноговицын отметил, что администрация улуса ставит вопрос перевода объекта завода «Дэлэгэй» на баланс Хангаласского улуса.

В селе Улахан-Ан народные депутаты осмотрели производственные хозяйственные объекты общества с ограниченной ответственностью «Конезавод Берте» и встретились с работниками убойного пункта, коровника и учебного центра.

Следует отметить, что племенное хозяйство «Конезавод Берте» является одним из самых успешных предприятий сельского хозяйства республики, на базе которого развито табунное коневодство и молочное скотоводство. Рост численности поголовья лошадей составляет более 1000, крупнорогатого скота около 700 голов.

Убойный пункт, учебный центр и новый коровник на 120 голов открылись в этом году. Согласно Указа Главы республики «О мерах по развитию табунного коневодства» одним из пунктов является создание специализированных учебных центров подготовки, обучения и повышения квалификации кадров по табунному коневодству на базе передовых коневодческих хозяйств в северной и центральной зоне. Хангаласский улус является первым из районов, который на базе «Конезавода Берте» открыл учебный центр.

Как рассказала заведующая учебным центром Ирина Кириллина, в учебном центре имеются все условия для обучения будущих студентов, начиная от проживания до столовой, душевой и санузла. «В учебном центре «Конезавод Берте» регулярно обучаются и проходят практику студенты Якутской сельскохозяйственной академии», – подчеркнула Ирина Кириллина.

Народные депутаты посетили крестьянское (фермерское) хозяйство Семена Степанова, который занимается разведением перепелок. Молодой фермер Семен Степанов начал свое хозяйство с 2015 года. В октябре 2015 года Семен Степанов привез из Новосибирска 200 яиц перепелок по 26 рублей за штуку. За период более двух недель высаживания яиц на старом инкубаторе получил более 100 птенцов и через 1,5 месяца перепелки начали активно нестись. В 2016 году молодой фермер стал обладателем гранта «Молодой фермер» и выиграл 1,5 миллиона рублей, на которые выкупил участок в деревне со старым домом и перевез своих перепелок туда.

Далее парламентская делегация провела осмотр коровников на участке Тойон Арыы крестьянских (фермерских) хозяйств Михаила Павлова, Семена Варфоломеева и Дарьи Хоютановой.

Владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств участка Тойон Арыы указали на то, что существенной проблемой являются отсутствие электроэнергии и задержку оплаты за закупки молока.