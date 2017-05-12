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«Народная программа»: от чистоты в автобусах до площади первого президента Якутии

«Народная программа» на сайте aisennikolaev.ruпродолжает принимать предложения и пожелания горожан. Уже поступило более 700 обращений жителей Якутска о том, как сделать любимый город более уютным красивым и удобным для жизни.В среднем, за неделю поступает около 150-200 предложений по улучшению и развитию Якутска.

Что же предлагают горожане? Значительная часть идей жителей столицы касается социальных вопросов, благоустройства и озеленения.

Например, молодежную организацию «Подросток» волнует трудоустройство и занятость молодежи в летнее время. Здесь отмечают, что с каждым годом число желающих поработать растет. Чаще всего заявки на трудоустройство поступают от детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от многодетных семей под опекой, от подростков, которых принято называть «трудными». Поэтому ассоциация «Подросток» предлагает объединить усилия общества и власти в решении этой проблемы.

Жители Якутска также обращают внимание на обеспечение традиционным для наших мест и экологически чистым продуктом – урожаем ягод земляники. – «Наш проект «Земляничная поляна» ориентирован на выращивание высокоурожайного, адаптированного к местным условиям продукта с высокими вкусовыми качествами и урожайностью 10-20 т/га, при соблюдении всех агротехнологий и рекомендаций», – пишет Людмила КОКОЛОВА. Авторы проекта «Земляничная поляна» предлагают внести новые авторские сорта межвидовых гибридов земляники «Покровская», «Богдалена», «Берсеневская», «Садово-Спасская», «Владыка Зосима» и «Александра», выведенные и адаптированные к условиям вечной мерзлоты. Среди творцов новых сортов любимого всеми лакомства и предложившая идею «Земляничной поляны» кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Валентина БЕЛЕВЦОВА.

Неподдельный интерес горожан вызывает пустырь по улице Петровского, о чем они стали писать с самого начала работы сайта aisennikolaev.ru. Поступило немало интересных предложений по использованию этой территории. Одно из них – «установить площадь в честь первого президента Михаила Николаева и поставить ему памятник», – принадлежит Григорию ЕВСТАФЬЕВУ.

Красивый и удобный современный города – это верное средство для привлечения иностранных туристов. С Якутией у иностранцев ассоциируется мамонт. И для развития туризма Нина ЕГОРОВА предлагает поставить на главной городской площади большого белого мамонта. – «А в сердце ему заложить кусочек самого древнего мамонта, найденного в Якутии, – пишет женщина. И сразу – это уже не просто скульптура, а миф, история и культура».

Один из жителей города предложил украсить телевышку светодиодными лампами. Идея получила отклик, но будет реализована в освещении «Колеса обозрения» в Городском парке культуры и отдыха в вечернее время суток.

К «Народной программе» подключился и учащийся начального класса Александр ТАРАСОВ. Его проект «Макет детской космической площадки» интересен новой подачей постройки. Вместо традиционных качелей детей будут радовать космические инвентарь и оборудование. Интерес к космосу у мальчика возник после общения с гостем Ысыаха Туймаады, летчиком-космонавтом, героем России Олегом КОНОНЕНКО. «Если макет получит одобрение, то я возьмусь за создание настоящего проекта детской площадки с привлечением специалистов»,- подытоживает третьеклассник Городской классической гимназии.

Поднимают жители Якутска и такие вопросы, которые требуют безотлагательного внимания городских властей. Например, горожан, проживающих в 31 квартале, не устраивает открытие нового продуктового магазина. Родители опасаются за здоровье малышей. Магазин не ограничивается только продажей продуктов, здесь можно найти на прилавках и спиртные напитки. «Как это возможно, если он расположен вблизи детского сада и школы?», – обращается один из авторов.

Вопрос о бродячих собаках также по-прежнему волнует жителей Якутска, несмотря на серьезные положительные сдвиги в этой сфере. Бездомные псы, считают многие, – это ответственность человека. Ксения ВАСИЛЬЕВА видит решение этой проблемы в привлечении граждан к документальному поручительству при регистрации животных. Это позволит отслеживать не только число четвероногих друзей, но и их хозяев. И тогда желающих «поиграть» с животным на летний сезон, а затем выбросить на улицу станет меньше в разы: серьезный штраф «взовет» к чувству ответственности.

Каждый день сайт aisennikolaev.ru пополняется новыми идеями и интересными предложениями о том, как нам сделать Якутск уютнее, красивее и удобнее для жизни. Лучшие из них будут воплощены в жизнь. Предлагаем и вам принять участие в развитии любимого города. Работаем на успех столицы!

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Источник: Редакция сайта aisennikolaev.ru
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