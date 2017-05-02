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2 мая 2017, 10:54
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Народ обсуждает… голые ноги и дурные манеры Ил Дархана!

По ватсапу распространяются фотографии, на которых глава Якутии Егор БОРИСОВ, ректор СВФУ Евгения МИХАЙЛОВА и ректор ЯГСХА Иван СЛЕПЦОВ присутствуют на каком-то молодежном мероприятии. В ватсап-группах Ил Дархан подвергся народной критике по двум моментам.

Во-первых, напоказ выставлены короткие носки и, следовательно, голые ноги руководителя. Что даже при всей лояльности к высокой эстетике не отнесешь.
Во-вторых, на фотографиях видно, что глава республики сидит и чатится в своем телефоне, тогда как с трибуны выступает талантливая и умная молодежь.

По первому пункту SakhaLife с критикой полностью согласен. Носки Ил Дархана явно коротковаты. Тем более, что Ил Дархан принял такую позу, что их трудно не заметить. Первой леди, несмотря на свои общественные дела, нужно лучше следить за гардеробом своего статусного супруга. К носкам и прочим деталям гардероба Ивана Слепцова, сидящего рядом, претензий нет.

По второму пункту можно было бы и согласиться. Евгения Михайлова, сидящая рядом, так же углубилась в телефон, но по крайней мере на одном фото, а не на обоих. И спрос к ней не столь высок, конечно. Да и образ ее безупречен. А Егор Борисов словно не отрывается от телефона, мысленно находясь в другом месте. В общем, всем до боли знакомая картина, но ведь это Ил Дархан!

SakhaLife выяснил, что это было за мероприятие. Это был II Форум «Выпускник-2017: За новое село!», который прошел 28 апреля в КЦ СВФУ. СМИ об этом сообщали и размещали более корректные фото, а народная молва запустила свои. Как заявил тогда Егор БОРИСОВ в своем итогом слове, под рукой не оказалось ни стола, ни бумаг для записей. Поэтому в течение всего мероприятия глава республики делал пометки в своем телефоне, пользуясь им как электронным органайзером. И, поглядывая в телефонные заметки, Егор Борисов очень качественно проанализировал выступления умной и талантливой молодежи, касаясь наиболее интересных конкретных проектов.

Подводя итоги состоявшегося разговора, Егор Борисов назвал представленные проекты интересными, носящими прикладной характер. «Вы уловили все течения в сельской местности. Однако есть и риски. В первую очередь я бы хотел, чтобы вы научились обосновывать все свои предложения в экономическом, финансовом плане», — сказал глава, указав на проблему нехватки базовых знаний по экономике жителей сёл и деревень. В этой связи он сообщил, что уже дал задание правительству продумать вопрос организации для селян финансово-экономического всеобуча. «Мы живем в условиях рыночной экономики, и если мы хотим жить хорошо, то обязаны уметь считать. Нам надо научиться считать все свои затраты, расходы, доходы, это не должно вызывать затруднений», — прокомментировал Борисов. Глава посоветовал молодым людям, имеющим деловую хватку, задуматься о собственном деле. «Чем раньше вы задумаетесь о бизнесе, тем лучше», — посоветовал Егор Афанасьевич.
Общаясь с молодежью, Ил Дархан часто предостерегает молодых людей от желания сделать быструю карьеру. «Не устаю повторять молодым: карьера не должна быть самоцелью. Быть востребованным всегда, в любой ситуации – вот к чему необходимо стремиться! И я вам этого от души желаю. Если вы будете востребованы, считайте, вы построите свою карьеру – но своим трудом, честностью, добросовестностью», — заключил Егор Борисов.
Он также акцентировал внимание ребят на том, что при любых обстоятельствах необходимо сохранять позитивный настрой. «Многих из вас сейчас обеспечивают родители, создают для вас хорошие условия, особых забот вы еще не видели. Но после окончания учебы, устроившись на работу, вы увидите реальную жизнь. Часть из вас поедет работать в улусы, там жизнь непростая, а вы привыкли к сегодняшним реалиям в Якутске, и я желаю вам, чтобы вы сохраняли ваш оптимизм и никогда не опускали руки. Добивайтесь своих целей!», — напутствовал молодых людей глава республики.
Евгения Михайлова заметно оживилась при выступлении аспиранта Мединститута СВФУ Ивана ТРОЕВА о фибробластах. Докладчик предложил использовать их при лечении ожогов и обморожений. Из вопроса ректора-депутата, стало понятно, что ей интересно, можно ли использовать фибробласты в косметологии. Эта женщина не просто следит за собой, а держит руку на инновационных исследованиях на заданную тему!

Вот такое полезное мероприятие состоялось. А носки все равно смешные!)))

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Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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