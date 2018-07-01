Народ обеспокоен: Айсен Николаев поранил руку?

Якутяне внимательно наблюдают за врио главы республики.







На фото с ысыаха Олонхо, проходящего сегодня в Алдане, якутяне обратили внимание, что правое запястье Айсена НИКОЛАЕВА перебинтовано. Народ обеспокоен и гадает в соцсетях, что бы это значило.



Между тем, еще вчера все было в порядке. Это фото с Сырдаха, где расположены теплицы по японским технологиям.