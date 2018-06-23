Народ горячо обсуждает растяжку в центре Якутска

Якутск оформлен к ысыаху Туймаады. Наружная реклама обратилась к национальным истокам.
И вот, в связи с этой надписью на проспекте Ленина, народ горячо обсуждает в соцсетях, верно ли передано народное выражение. Мнения разделились.
Споры эти вполне актуальны, потому что бывает, что объекты наружной рекламы изготавливаются с ошибками. Несколько лет назад на проспекте Ленина висела растяжка, призывающая на выборы народных «депупатов».
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