Народ горячо обсуждает растяжку в центре Якутска

Якутск оформлен к ысыаху Туймаады. Наружная реклама обратилась к национальным истокам.

И вот, в связи с этой надписью на проспекте Ленина, народ горячо обсуждает в соцсетях, верно ли передано народное выражение. Мнения разделились.

Споры эти вполне актуальны, потому что бывает, что объекты наружной рекламы изготавливаются с ошибками. Несколько лет назад на проспекте Ленина висела растяжка, призывающая на выборы народных «депупатов».