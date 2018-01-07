Наркоманы ездили в автомобиле по Якутску

Накануне, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания Росгвардии Якутского ОВО на перекрестке улиц Экспериментальная и Мелиораторов заметили автомашину, которая двигалась с нарушениями правил дорожного движения. В салоне находились трое мужчин, которые были задержаны сотрудниками Росгвардии. Водитель вел себя неадекватно ситуации, имел заторможенную реакцию, запах алкоголя отсутствовал, что вызвало подозрение на употребление им наркотических веществ. Прибывшими к месту происшествия оперуполномоченными отдела наркоконтроля МУ МВД России «Якутское» был произведен досмотр салона и задержанных граждан. У водителя — 31-летнего уроженца Якутска, обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с веществом растительного происхождения весом более 14 граммов, которое направлено на исследование.

У данного гражданина после освидетельствования в наркологическом диспансере был установлен факт употребления наркотических веществ. Двое пассажиров ранее были судимы за совершение наркопреступлений и совершение имущественных преступлений. Все доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В тот же день сотрудниками Росгвардии Якутского ОВО в районе улицы Авиационная был задержан ранее судимый за совершение кражи 34-летний мужчина. При проверке его документов было установлено, что с августа 2017 года он находится в федеральном розыске. Задержанный доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)