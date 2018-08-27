Наркоман спрятал марихуану в … собачьей конуре

Сотрудниками полиции ОМВД России по Амгинскому району проведена операция по выявлению правонарушений в период созревания наркосодержащих растений.

В ходе обхода административной территории участковыми уполномоченными полиции на улице был замечен и установлен безработный ранее судимый мужчина с признаками наркотического опьянения, им оказался 30-летний местный житель. При личном досмотре у подозреваемого в пакете обнаружено приспособление для употребления наркотического вещества с характерными запахом. По подозрению в хранении наркотического вещества при осмотре места проживания мужчины, сотрудниками полиции при понятых обнаружен и изъят спрятанный в собачьей конуре пакет, содержимым которого, согласно результатам экспертизы, является марихуана весом 165,1 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Также, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен ранее неоднократно судимый 36-летний местный житель с.Абага. Проведенное медицинское освидетельствование выявило у мужчины употребление наркотического вещества.

Кроме того, по оперативной информации сотрудниками отдела установлен ранее судимый за аналогичное преступление 35-летний местный житель с. Покровка, который изготавливал и хранил наркотическое вещество растительного происхождения в своей бане, оборудовав всем необходимым для этого. По результатам освидетельствования мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

В отношении подозреваемых составлены административные протоколы по ст. 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации.

В ходе осмотра места происшествия у подозреваемых изъяты вещества с признаками наркотического происхождения и направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел.