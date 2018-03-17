Наркоман попался в гостинице

В полицию поступил вызов из гостиницы, расположенной по ул.Рихарда Зорге. Горничная сообщила, что из одной комнаты, где находится постоялец-мужчина, исходит резкий специфический запах. На место происшествия были немедленно направлены оперуполномоченные наркоконтроля Управления полиции г.Якутска и наряд патрульно-постовой службы.

По приезду на адрес сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения. При нем наркополицейские обнаружили несколько свертков с веществом синтетического происхождения. Исследование в экспертно-криминалистической лабаратории показало, что изъятое является наркотическим средством «спайс», общим весом около 18 грамм.

Установлено, что 36-летний уроженец Намского района в 2008 году привлекался к уголовной ответственности за распространение наркотических средств и в течение 9 лет отбывал наказание в исправительном учреждении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 10-лет. В настоящий момент подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.