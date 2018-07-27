Наркобарон получил 4 года тюрьмы

Вступил в законную силу приговор Якутского городского суда в отношении жителя Иркутской области Максима Х.
Указанное лицо признано судом виновным в незаконном сбыте и пересылке наркотических средств, приговорено к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Установлено, что Х,, ранее судимый за хранение 11 кг марихуаны и совершение грабежа с применением насилия, организовал незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Кроме этого он с помощью мобильного приложения через специализированный Интернет-магазин оформил доставку из Московской области в г. Якутск наркотического средства α-пирролидиновалерофенон (так называемая «Скорость»).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) обнаружено и изъято более 1,2 кг синтетических наркотиков.
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