Наркобарон получил 4 года тюрьмы

Вступил в законную силу приговор Якутского городского суда в отношении жителя Иркутской области Максима Х.

Указанное лицо признано судом виновным в незаконном сбыте и пересылке наркотических средств, приговорено к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Установлено, что Х,, ранее судимый за хранение 11 кг марихуаны и совершение грабежа с применением насилия, организовал незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Кроме этого он с помощью мобильного приложения через специализированный Интернет-магазин оформил доставку из Московской области в г. Якутск наркотического средства α-пирролидиновалерофенон (так называемая «Скорость»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) обнаружено и изъято более 1,2 кг синтетических наркотиков.