Напомните детям правила поведения вблизи объектов энергетики

В начале учебного года энергетики призывают еще раз напомнить детям о простых правилах энергобезопасности.

В первую очередь, объясните, что электрический ток не имеет запаха, не виден и не слышен. Обратите внимание на предупреждающие знаки, такие как «Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьет!», «Высокое напряжение. Опасно для жизни!».

Не разрешайте детям играть в охранных зонах линий электропередачи, на крышах строений, возле которых проходят электрические провода. Пресекайте их попытки забираться на опоры, проникать на территорию подстанций, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, зоны линий электропередачи, а также открывать дверцы распределительных щитов в домах и подъездах.

Объясните, что нахождение вблизи поврежденного или обвисшего провода на расстоянии менее 10 метров грозит самыми страшными последствиями, даже если ребенок не касается провода. В таком случае нужно покинуть опасную зону с помощью так называемого «гусиного шага», когда пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Энергетики предупреждают, что ни в коем случае нельзя набрасывать на провода посторонние предметы и запускать вблизи них летательные аппараты, в том числе воздушных змеев. Категорически запрещено делать селфи в охранных зонах и использовать при этом монопод, длина которого порой достигает нескольких метров, что может послужить причиной электротравмы, даже если контакта с энергооборудованием не было.

Соблюдая эти простые правила вблизи находящихся под напряжением объектов энергетики, можно избежать трагических случаев, которые неизбежно возникают при нарушении техники безопасности.

Справка:

Центральные электрические сети – филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы “РусГидро”, занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. км.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.