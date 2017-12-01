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1 декабря 2017, 17:30
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Нападение бродячих собак на девочку в Намцах: как это было и что будет дальше?

На Намскую администрацию всех собак не повесишь, однако ребенок жестоко пострадал.

Общественная палата РС(Я) взяла под контроль ситуацию с пострадавшей от нападения собак девочкой. Напоминаем, 17 ноября этого года в селе Намцы Намского улуса произошло чрезвычайное происшествие. На девочку-третьеклассницу, которая возвращалась со школы домой, напала стая собак. В результате восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы, обморожение и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Общественная палата начала работать по ситуации с самого начала. Это не первый случай нападения животных с такими тяжкими последствиями. Несколько лет назад в поселке Тикси погиб ребенок. Почему до сих пор в республике эффективно не решается проблема свободно гуляющих на улице агрессивных собак, часть которых имеет хозяев? В работу включились сразу несколько членов из разных комиссий.

Председатель Комиссии по охране здоровья, социальной политике и трудовым отношениям Иван Егоров уже через несколько дней после происшествия посетил ожоговое отделение Республиканской больницы №2. Там его встретили заместитель главного врача больницы Гаврил Собакин, заведующая ожоговым отделением РБ-2 Светлана Семенова. Они рассказали Ивану Яковлевичу (он — один из авторитетных врачей республики, бывший министр здравоохранения) какие меры приняты по спасению здоровья девочки. Травмы ребенок получил ужасающие: скальпированная рана затылочно-теменной области, множественные рвано-укушенные раны лица, рук, плеч, плюс обморожения. Сначала девочка была госпитализирована в Центральную районную больницу, а потом ее срочно отправили в педиатрический центр Национального центра медицины- РБ-1. Но поскольку именно в РБ №2 работают лучшие комбустиологи – специалисты по обморожениям, пострадавшую перевели туда.

Светлана Владимировна сказала:

— Мы делаем все возможное, чтобы вывести ребенка из тяжелого состояния. Но работаем не только мы, но и все необходимые лучшие специалисты, которые только есть в городе Якутске, в частности, очень хорошо помогают педиатры из Национального центра медицины. Ситуация беспрецедентная, равнодушных нет, нам из главных врачей лечебных учреждений никто не отказывает в помощи. Оперативно все решается…

Мама девочки, с которой пообщался Иван Яковлевич, подтвердила: врачи героически борются за жизнь и здоровье ее дочери. Светлана Семенова проинформировала, что девочке в будущем понадобится длительная реабилитация, психологическая помощь, пластические операции на лице. Но главное в тот момент было стабилизировать состояние ребенка.

В самом селе  Намцы у Общественной палаты Якутии есть свой энергичный представитель – член Палаты Любовь Маркова. С первых дней происшествия  она начала работать по ситуации. Связалась с правоохранительными органами, местной ЦРБ, родными девочки. Провела свое независимое расследование ситуации. Вышла на Общественный совет при Администрации МО «Намский улус». Совет тоже проявил активность, и на днях состоялось расширенное заседание, в котором первым пунктом повестки было изучение ситуации по безнадзорным и домашним собакам. В Намцы выехали члены Палаты Сергей Анисимов и Татьяна Скрябина. На заседании председательствовал заместитель председателя Совета Владислав Касьянов.

Нельзя сказать, что в Намском улусе, в частности в селе Намцы, проблеме безнадзорных животных и, вообще, всех собак не уделяется внимания. Глава администрации МО «Ленский наслег» Андрей Новгородов проинформировал о том, что на 1 января 2017 года в селе Намцы у хозяев числилось 837 собак, но зарегистрированы из них, то есть получили свои паспорта с указаниями прививок всего 334. А незарегистрированных животных 503.

Администрация заключила договора с двумя ИП об отлове беспризорных собак и местной ветеринарной службой – об эвтаназии собак. Есть пункт передержки. Отловленная собака находится там 10 дней, после  ее усыпляют, если не найдется хозяин. В этом году было уничтожено 206 животных. Работает зоологическая комиссия, которая координирует всю эту работу.

Деньги на регулирование численности безнадзорных животных поступают из республиканского бюджета в виде субвенции: 113 тысяч рублей предусмотрено в этом году. Но Андрей Григорьевич посетовал, что деньги поступают поздно в конце года, видимо, намекая на то, чтобы Общественная палата подняла этот вопрос перед республиканскими властями. По закону все выплаты производятся только по факту произведенных работ. А отчетность в целом по Намскому улусу, видимо, «хромает».

А по факту нападения Андрей Григорьевич рассказал об экстренных совещаниях, где была полностью восстановлена хронология событий.

Любовь Маркова сказала:

— Нужно отметить еще до этого печального происшествия в администрацию села поступали сигналы об агрессивных собачьих стаях, но, увы, никаких мер принято не было.

Выступили представитель местной ветеринарной службы Домна Окоемова и заместитель главного врача Нюргуяна Яковлева. Последняя озвучила цифры: в 2015 году от укусов собак в Намском улусе пострадали 33 ребенка, в 2016 году – 38, за 11 месяцев 2017 года – 28.  В 2015 году в больницу обратились 38 взрослых, в 2016 году – 35, за 11 месяцев 2017 года – 23. Хотя на первый взгляд в 2017 году количество укушенных сократилось, но зато есть настолько сильно пострадавшие, что потребовалась госпитализация. Это двое взрослых и один ребенок.

Прокурор района Анатолий Илларионов (его назначили совсем недавно) проинформировал население о том, что уголовное дело возбуждено по серьезной статье УК Российской Федерации «Неумышленное нанесение тяжкого вреда здоровью». И когда Татьяна Скрябина сказала, что Общественная палата будет следить за ходом расследования этого резонансного дела, Анатолий Спартакович сказал, что дело и так уже на контроле в прокуратуре, республиканском СКР и даже в головном Следственном комитете России. Но, как известно из практики, контроль только в самих правоохранительных органах не гарантирует качественного расследования уголовного дела. И, кстати, интуиция членов Палаты не подвела. После общения с родными девочки выявились факты, говорящие о том, что этот «контроль» и само следствие – не особо то и качественные. Но об этом попозже.

Сергей Анисимов заметил:

— Виновные в этом происшествии обязательно должны быть наказаны! И причем по всей строгости закона. Это должно быть показательное уголовное дело. Иначе никак не поднять ответственность хозяев за домашних животных, местных властей – за безнадзорных.

Когда разговор зашел о наказании хозяев, которые позволяют своим животным свободно гулять, выступил начальник подразделения Государственного ветеринарного надзора по Намскому улусу Павел Николаев. Есть Правила содержания домашних животных, скота и птицы на территории муниципального образования «Ленский наслег», согласно им, запрещается даже выгуливать собак высотой до холки свыше 50 сантиметров без намордника и поводка, но привлечь к ответственности нерадивых хозяев не получается. Раньше госветнадзор позволял себе штрафовать таких владельцев собак, ссылаясь на Кодекс об административных правонарушениях РС(Я). В 2015 году Верховный суд отметил действие соответствующих статей КоАП, как несоответствующих федеральному законодательству. Владельцы животных получают только предупреждение.

Как сказал после мероприятия Сергей Егорович Анисимов, в Госдуме заседают мужья гламурных женщин с маленькими декоративными собачками на руках и не представляют, сколько мохнатых «крокодилов» бегают по улицам городов и сел снежной Якутии, и какую смертельную угрозу они могут представлять.

Получается, безответственности хозяев агрессивных собак способствует еще и слабая нормативно-правовая база. С большой надеждой в Намцах ждут закона о чипировании домашних животных. Это бы существенно облегчило процесс привлечения к ответственности владельцев собак. Но есть и другая сторона медали этого законопроекта.

Член Палаты Любовь Маркова сказала:

— В Государственной Думе сейчас на стадии принятия Закон о платной регистрации домашних животных. Жители села об этом наслышаны. Многие стали снимать ошейники со своих питомцев. Готовятся. Они не захотят ни за что платить, просто выгонят собаку на улицу и все. А, значит, бродячих псов будет еще больше.

На заседание Общественного совета наслега пришел отец пострадавшей девочки Прокопий С. (он попросил его фамилию полностью не указывать). Рассказал, что состояние дочери потихоньку улучшается.

— У нее на голове была содрана кожа, повреждены слезные каналы, врачи боялись за зрение. Был момент, когда дочку хотели отправить на лечение за пределы республики, но потом наши врачи смогли справиться. Сейчас она переведена из реанимации в общую палату. Нашей семье очень тяжело, а тут еще публикации в СМИ…

—  Андрей Григорьевич, — сказал он, обращаясь к главе села Намцы. – Вы, как глава, официальное лицо МО «Ленский наслег», почему даете в СМИ неподтвержденную информацию о том, что ребенок находился два часа в кладовке нашего дома… На каком основании ваши работники Кириллина и Бочкарев допросили моего несовершеннолетнего сына, которому 13 лет, находившегося в шоковом состоянии, и при этом записывали все на телефон?

Новгородов ничего вразумительного в ответ сказать не мог, кроме того, что они с какой-то комиссией восстанавливали картину произошедшего.

Любовь Маркова вручила отцу девочки Прокопию Николаевичу конверт с материальной помощью от членов Общественного совета улуса и женсоветов нескольких наслегов. Он очень обрадовался. Ведь сейчас эта помощь очень нужна – на реабилитацию и лечение дочери.

А вот само село Намцы до этого не додумалось. Глава пообещал со своей стороны тоже собрать помощь. Хорошо, конечно. Но не лучше ли было сразу найти пострадавшую семью, оказать ей всемерную поддержку? До этого заседания глава села с родными девочки не встречался.

После заседания Общественного совета улуса члены Палаты пообщались с родными. Они рассказали, почему недовольны публикациями, что не понимают позиции владельцев собак, которые, кстати, даже не извинились. Последние опубликовали фото милых собачек-маламутов, где они выглядят небольшими, но в соцсетях нашлись фото, где прекрасно видно, насколько это огромные животные.

— Наша девочка не могла перепутать собак. Их хозяева живут по соседству. Она просто этих собак знает, — сказали они.

Сказали и о том, что многие факты в СМИ передернуты. Девочка возвращалась не со школы, а от одноклассницы. До холодной кладовки, где она якобы находилась два часа, она даже не дошла. И потом ее возит до школы и обратно старший брат. В тот роковой день, он задержался в городе. А сколько гневных комментариев написали в соцсетях скорые на расправу и невоздержанные на язык личности, усугубляя и так шоковое состояние всех членов семьи!

Семья попросила передать врачам и медперсоналу РБ-2 огромную благодарность за квалифицированную медицинскую помощь, внимание и поддержку.

Сергей Анисимов и Татьяна Скрябина вместе с отцом потерпевшей девочки выехали на место происшествия. Там до сих пор, спустя две недели, лежит разбрызганная кровь на площади 10-15 квадратных метров. Можно себе представить, что испытал ребенок, которого таскали разъяренные собаки. И родные обнаружили там резинку от волос своей девочки. Вот так «качественно» был проведен осмотр места происшествия.

До сих пор не был допрошен свидетель, который увидел на улице пострадавшую девочку с ее братом, пришедшим на помощь, и отвез их в больницу. М-да, явно за ходом следствия общественности нужно следить.

Вместе с заместителем главы администрации МО «Ленский наслег» Андреем Бочкаревым члены Палаты поехали в пункт передержки, куда доставляют безнадзорных собак.

Пункт передержки – это ряд вольеров из грубых досок. Забора кругом нет, охраны тоже. Двое маламутов одного хозяина стоят в одном вольере, один отдельно, есть еще один огромный пес.

Андрей Виссарионович проинформировал, что вольер недостроен по одной причине: нет денег. Вдобавок Министерство финансов в этом году списало со счета администрации 800 тысяч рублей. Якобы не понравился отчет по расходованию средств на строительство вольеров. Странная ситуация.

Члены Палаты ехали обратно в Якутск в глубоких раздумьях. Почему голос зоозащитников оказался громче голосов основной массы людей, которые боятся за жизнь и здоровье своих детей? Сколько еще должно пострадать взрослых и детей, чтобы, наконец-то, увидеть критичность этой ситуации не только в Намском улусе, но и по всей республике? Почему такая слабая нормативно-правовая база в части установления ответственности владельцев собак? Что предпринять в такой ситуации?

Действительно, как говорит Любовь Маркова, следует ждать наплыва бездомных животных. Никаких денег не хватит никакому бюджету муниципального образования, чтобы содержать безнадзорное лохматое племя. Вместе с введением платного чипирования, нужно поднимать ответственность тех, кто приручил животных. И не допустить массового выпуска на волю домашних питомцев.

Общественная палата РС(Я) будет следить за ходом следствия и поднимет перед Общественной палатой РФ вопрос об усилении ответственности владельцев домашних животных и ответственности муниципальных образований  за ликвидацию безнадзорных собак.

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я)
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