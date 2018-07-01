Намский прыгун выиграл на турнире Ысыаха Олонхо

Мастер спорта Владислав Попов из Намского улуса победил на турнире по прыжкам, который прошел на Ысыахе Олонхо в Алдане. Он смог на метр обогнать абсолютного чемпиона Игр Манчаары Ивана Пестрякова.
На прыжковую дорожку Ысыаха Олонхо вышли девять атлетов из пяти улусов республики. Спортсменам предстояло выявить лучших в прыжках «3 на 7».
Владислав Попов с первой же попытки сделал внушительную заявку на победу, прыгнув на 77,68 метра. Триумфатор Игр Манчаары Иван Пестряков из Усть-Алданского улуса пытался догнать соперника, но дебютный старт оказался неудачным. Лишь со второй попытки он полностью завершил прыжок — 75,72 метра, однако этого оказалось недостаточно. С четвертого раза ему удалось достигнуть отметки 76,6 метра.
Тем временем Владислав Попов улучшил свой показатель на 26 сантиметров и завоевал титул чемпиона Ысыаха Олонхо. Третье место занял вилюец Айал Иванов, отстав от второго призера на 23 сантиметра.
Среди женщин в прыжках «ус тегул ус» выиграла Светлана Макарова из Вилюйского улуса с результатом 25,98 метра. На втором месте оказалось победительница Игр Манчаары по северному многоборью Илона Винокурова из Нерюнгри (24,81 метра). Диана Павлова из Алданского района завоевала «бронзу» (20,96 метра).
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.