Намский прыгун выиграл на турнире Ысыаха Олонхо

Мастер спорта Владислав Попов из Намского улуса победил на турнире по прыжкам, который прошел на Ысыахе Олонхо в Алдане. Он смог на метр обогнать абсолютного чемпиона Игр Манчаары Ивана Пестрякова.

На прыжковую дорожку Ысыаха Олонхо вышли девять атлетов из пяти улусов республики. Спортсменам предстояло выявить лучших в прыжках «3 на 7».

Владислав Попов с первой же попытки сделал внушительную заявку на победу, прыгнув на 77,68 метра. Триумфатор Игр Манчаары Иван Пестряков из Усть-Алданского улуса пытался догнать соперника, но дебютный старт оказался неудачным. Лишь со второй попытки он полностью завершил прыжок — 75,72 метра, однако этого оказалось недостаточно. С четвертого раза ему удалось достигнуть отметки 76,6 метра.

Тем временем Владислав Попов улучшил свой показатель на 26 сантиметров и завоевал титул чемпиона Ысыаха Олонхо. Третье место занял вилюец Айал Иванов, отстав от второго призера на 23 сантиметра.

Среди женщин в прыжках «ус тегул ус» выиграла Светлана Макарова из Вилюйского улуса с результатом 25,98 метра. На втором месте оказалось победительница Игр Манчаары по северному многоборью Илона Винокурова из Нерюнгри (24,81 метра). Диана Павлова из Алданского района завоевала «бронзу» (20,96 метра).