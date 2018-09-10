Намские избиратели поддержали Алексея Еремеева

63,43% избирателей отдают предпочтение кандидату от партии «Единая Россия» Алексею ЕРЕМЕЕВУ
По данным на 3 часа утра по Намскому избирательному округу на выборах приняли участие 61,87% избирателя.
Итоги голосования свидетельствуют, что 63,43% избирателей отдают предпочтение кандидату от политической партии «Единая Россия» Алексею Еремееву.
За партийный список в данному округе проголосовало 58,83% избирателей.
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