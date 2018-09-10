Намские избиратели поддержали Алексея Еремеева

63,43% избирателей отдают предпочтение кандидату от партии «Единая Россия» Алексею ЕРЕМЕЕВУ По данным на 3 часа утра по Намскому избирательному округу на выборах приняли участие 61,87% избирателя. Итоги голосования свидетельствуют, что 63,43% избирателей отдают предпочтение кандидату от политической партии «Единая Россия» Алексею Еремееву. За партийный список в данному округе проголосовало 58,83% избирателей. Источник: https://yakut.er.ru/news/2018/9/9/po-dannym-na-3-chasa-utra-po-namskomu-izbiratelnomu-okrugu-na-vyborah-prinyali-uchastie-6187-izbiratelya/

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