Намечается жара!

29 июля, в субботу, в КДЦ «ЕВРОПА» состоится вечеринка «Спасатели MALIBU»💥 19 участниц мероприятия зажгут танцпол, спасут всех от пасмурного настроения, пульнут водяными пистолетами и зададут маршрут следующему месяцу👯 Именно вы, гости, выберете «Спасательницу Малибу по-Якутски»💃

*Информация о конкурсе на странице @ona_plus Вечеринка «Спасатели Малибу» — хороший повод встретиться с друзьями в лучшем клубе, потанцевать от души и ещё раз окунуться в лето☀ На фото жгучая красотка @black_karat8 comments powered by HyperComments

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