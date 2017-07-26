Намечается жара!

29 июля, в субботу, в КДЦ «ЕВРОПА» состоится вечеринка «Спасатели MALIBU»💥
19 участниц мероприятия зажгут танцпол, спасут всех от пасмурного настроения, пульнут водяными пистолетами и зададут маршрут следующему месяцу👯
Именно вы, гости, выберете «Спасательницу Малибу по-Якутски»💃
*Информация о конкурсе на странице @ona_plus
Вечеринка «Спасатели Малибу» — хороший повод встретиться с друзьями в лучшем клубе, потанцевать от души и ещё раз окунуться в лето☀
На фото жгучая красотка @black_karat8comments powered by HyperComments