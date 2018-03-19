АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-20
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.49
 70.81
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.03.2018, 14:20
Спорт
На Сахалине началась подготовка к первым зимним играм «Дети Азии»
19.03.2018, 14:10
Политика
Александр Кошуков: Нерюнгринцы активно поддержали курс Владимира Путина
19.03.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Управление гневом: 5 способов справиться с собой
19.03.2018, 13:15
Культура & Образование
Большой географический фестиваль пройдет в столице Якутии
19.03.2018, 13:00
Происшествия
Житель Якутска попал на удочку мошенников
19.03.2018, 12:58
Республика
Нам не стыдно за своих сыновей
19.03.2018, 12:50
Красота & Здоровье
В Якутии началось голосование за «Миссис 70+»
19.03.2018, 12:40
Экономика
Жители Горного и Вилюйского районов узнали секреты эффективного управления финансами
19.03.2018, 12:30
Культура & Образование
Виртуальная реальность привлекла будущих гениев
19.03.2018, 12:20
Экология
Вопросы экологической безопасности республики нужно выносить на всероссийский и международный уровень
19.03.2018, 12:10
Происшествия
Видео
Продавец ювелирного магазина заменяла золотые украшения серебряными
19.03.2018, 12:00
Экология
Коротко о погоде
19.03.2018, 11:50
Политика
Егор Борисов поблагодарил якутян за неравнодушие и сплоченность
19.03.2018, 11:40
Спорт
В центре Якутска прошел хоккейный турнир
19.03.2018, 11:30
Происшествия
Незаконная регистрация мигрантов выявлена в Алданском районе
19.03.2018, 11:20
Культура & Образование
Подари искусство детям!
19.03.2018, 11:11
Общество
Егор Борисов: Арктика находится в центре внимания
19.03.2018, 11:00
Столица
Резонанс
В Якутске откроют улицу Кирова
19.03.2018, 10:50
Происшествия
В Сырдахе продавали просроченное детское питание
19.03.2018, 10:40
Общество
Фотофакт
«Постояльцы» якутского СИЗО-1 приняли участие в выборах президента РФ
19.03.2018, 10:30
Происшествия
В Ленске кассир прикарманила плату жильцов за жилищно-коммунальные услуги
19.03.2018, 10:20
Спорт
Якутские железнодорожники — победители чемпионата по мас-рестлингу в Нижнем Куранахе
19.03.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии у нерадивой матери отобрали ребенка
19.03.2018, 10:00
Культура & Образование
Валентина Романова — Чыскыырай: Я экспериментирую всю жизнь
19.03.2018, 9:50
Происшествия
Администрация села присвоила деньги на пляж и дороги
19.03.2018, 9:40
Экономика
«Туймаада-нефть» уже 20 лет занимается поставкой нефтепродуктов
19.03.2018, 9:30
Красота & Здоровье
Определен лучший молодой врач республики
19.03.2018, 9:28
Культура & Образование
Покоряя новые творческие вершины
19.03.2018, 9:20
Политика
Предварительные итоги выборов: в Якутии лидирует Владимир Путин
19.03.2018, 9:10
Экономика
19 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
19.03.2018, 8:59
Происшествия
В Якутске рано утром огнеборцы тушили пожар в частном доме
19.03.2018, 8:38
Политика
Фотофакт
Графика: как Якутия голосовала за Путина
19.03.2018, 8:36
Политика
Фотофакт
Выборы президента: самый «красный» улус Якутии
19.03.2018, 8:23
Политика
Фотофакт
Выборы президента: в Якутске Ксения Собчак на 3-м месте
19.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 19 марта 2018
19.03.2018, 3:44
Политика
Экстра
В Якутии за Путина проголосовали 64.31% избирателей
19.03.2018, 3:34
Желток
Общественный деятель Афанасий Лаптев стал отцом!
19.03.2018, 3:11
Происшествия
Экстра
Театральная семья Лены и Гернота Гримм осталась без крова
19.03.2018, 2:30
Столица
Айсен Николаев: В Якутске достигнута максимальная явка на выборах за последние 10 лет
19.03.2018, 0:48
Столица
Проект «Ворота Якутска» — победитель рейтингового голосования
19.03.2018, 0:40
Общество
#ЯкутияВыбирает: Сайт обвалился, не выдержав загрузки тысяч и тысяч фото
19.03.2018, 0:27
Политика
Промежуточные итоги: В Якутии за Путина отдали 65.78% голосов
19.03.2018, 0:00
Общество
Сегодня день рождения руководителя, музыканта и художника
18.03.2018, 22:58
Политика
В четырех наслегах Якутии 100% избирателей пришли на выборы
18.03.2018, 22:53
Политика
В Среднеколымском улусе за Путина проголосовали 80,2% пришедших на выборы
18.03.2018, 22:46
Политика
Когда озвучат предварительные итоги выборов президента РФ в Якутии
18.03.2018, 22:33
Столица
Коллектив Саха гимназии встретил весну флешмобом
18.03.2018, 22:29
Столица
Ирина Алексеева: «Ворота Якутска» — новое слово в столичной архитектуре»
18.03.2018, 22:24
Столица
Явка избирателей в Якутске составила около 72 %
18.03.2018, 22:21
Столица
«Ворота Якутска» — лидер рейтингового голосования на Птицефабрике и Автодорожном округе
18.03.2018, 22:19
Культура & Образование
Масштабная работа проекта «МОЯ ШКОЛА» в Якутии
18.03.2018, 22:16
Столица
В Якутске завершился танцевальный фестиваль «Дружба народов»
18.03.2018, 22:14
Культура & Образование
В Ленском районе день выборов посвящен 100-летию госсистемы допобразования в России
18.03.2018, 22:06
Республика
Во время выборов в Алданском районе презентованы кружки и секции для детей
18.03.2018, 22:03
Политика
В «Единой России» отметили высокий уровень мобилизации своих сторонников на выборах президента РФ
18.03.2018, 22:00
Политика
Экстра
Общественное наблюдение: были ли вброс и мальчик?
18.03.2018, 21:44
Столица
В Якутске завершилось рейтинговое голосование по отбору общественных пространств
18.03.2018, 20:39
Общество
Общественные наблюдатели работают на участках с раннего утра до ночи
18.03.2018, 20:33
Столица
Видео
Фотофакт
Крым Фест в Якутске
18.03.2018, 20:04
Политика
Айхал Габышев проголосовал в своем родном Усть-Алданском улусе
18.03.2018, 20:02
Общество
Поддержим своим голосом нашего земляка! Талант, рождённый в Якутске!
18.03.2018, 18:43
Политика
Как голосует Алдан
18.03.2018, 18:41
Политика
Фотофакт
В 18.00 часов явка на выборы Президента РФ в Якутии
18.03.2018, 17:19
Политика
В 15.00 часов явка на выборы Президента РФ в Якутии составила 51,7%
18.03.2018, 14:40
Столица
Анатолий Семенов: На выборы с семьей
18.03.2018, 14:02
Столица
Саргылана Васильева: Горожане идут на выборы с весенним настроением
18.03.2018, 14:00
Политика
Коллектив ЛОРП сделал свой выбор!
18.03.2018, 13:53
Столица
Избиратели Якутска ставят рекорды
18.03.2018, 12:46
Политика
Юрий Трутнев проголосовал в Якутске
18.03.2018, 12:42
Политика
Александр Ноговицын: Мы голосуем за свое будущее!
18.03.2018, 12:36
Столица
Айсен Николаев: Я свой выбор сделал! Дело — за вами!
18.03.2018, 12:23
Столица
Владимир Аммосов: Горожане определят новый облик Якутска
Архив новостей
Республика
19 марта 2018, 12:58
372

Нам не стыдно за своих сыновей

Нерюнгринское местное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и народный депутат Якутии Александр Кошуков организовали праздничный вечер-встречу ветеранов боевых действий в «горячих точках» и матерей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Встреча была приурочена к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.

На встрече выступили руководители и  представители местного отделения «Боевого братства», ветераны локальных войн — Иван Кокарчев, Виктор Ващенко, Сергей Черный, председатель исполнительного комитета «Боевого братства» Республики Саха (Якутия) Виктор Абзалов. Они говорили о том, что локальные войны и вооруженные конфликты уже не раз случались в истории нашей страны. Каждый раз на эти малые войны направлялись военнослужащие, в том числе из Нерюнгринского района.

Как бы ни развивалась история, мы всегда будем помнить тех, кто с честью и достоинством выполнял свой долг, не щадя ни здоровья, ни самой жизни. Эти ребята навсегда стали примером патриотизма, самоотверженности и любви к своей великой Родине. На их примерах молодежь сегодня должна понимать, что такое «Родина» и «долг», должна знать, что их старшие товарищи не жалели жизни для сохранения мира на земле.

В Нерюнгринском местном отделении «Боевого братства» есть  воины-афганцы, ветераны боевых действий в Чечне, Грузии, Армении, участники осетино-ингушского конфликта. Например, выступавший на встрече Виктор Иванович Ващенко (на фото) — основатель яхт-клуба «Парус» в поселке Серебряный Бор — ветеран боевых действий, принимавший участие в ликвидации Карибского кризиса в 1962 году.

В Нерюнгринском районе бережно хранят память о тех, кто не дожил до этого дня. В их числе Герой России (посмертно), уроженец поселка Золотинка Игорь Молдованов. Воин-интернационалист,  погибший  при исполнении своего интернационального долга в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды (посмертно) Александр Романов. Ребята,  погибшие  при наведении конституционного порядка на Северном Кавказе:  Игорь Ланкин,  Виктор Калиманов (награжден орденом Мужества посмертно), Эдуард Нестер (награжден орденом Мужества посмертно), Вадим Казанцев (награжден орденом Мужества посмертно), Артур Агафонов (награжден медалью «За отвагу» посмертно)  и те, кто ушел от нас уже в мирной жизни.

Особое уважение, глубочайшее преклонение и вечный почет — матерям, чьи сыновья не вернулись из горячих точек. На эту встречу пришли Нина Ивановна Романова, Людмила Васильевна Ожегова, Надежда Васильевна Гущина, Валентина Владимировна Балькина, Наталья Львовна Ланкина.

«Я очень волновался сегодня перед нашей встречей. Никакими словами невозможно выразить ту боль, ту горечь утраты, которую испытываете вы каждый день, потеряв своих сыновей. Вы отдали Родине самое дорогое, что у вас есть. Вы воспитали своих сыновей настоящими героями. Каждый из них отдал свой долг Родине до конца, без остатка, и мы за это вам всегда и бесконечно и будем благодарны. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой! Чтобы рядом всегда были близкие люди, которые помогали  бы вам, окружали вас своим вниманием и заботой!», — сказал матерям погибших военнослужащих депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Андреевич Кошуков.

Память погибших ребят почтили стоя, минутой молчания. Народный депутат Якутии Александр Кошуков вручил матерям первые весенние цветы – тюльпаны в честь женского праздника.

Участники встречи еще долго делились воспоминаниями. Мамы рассказывали о своих сыновьях, а участники встречи  с особыми чувствами благодарили матерей, которые воспитали настоящих героев.

«Нам не стыдно за наших сыновей», — сказала одна из участниц встречи. Под этими скромными, но гордыми словами может подписаться любая из этих героических женщин.

comments powered by HyperComments
Источник: Олег СОЛОДУХИН.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.03.2018, 8:16
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: кто самый авторитетный депутат в Якутской гордуме?
15.03.2018, 20:38
Желток
Видео
Золотая лихорадка: Жители Якутска ринулись искать золото
15.03.2018, 21:58
Желток
Резонанс
Золотая лихорадка: выборы президента в Якутске под угрозой?
13.03.2018, 21:36
Футуролог
Эксклюзив
Первый опыт создания якутского алфавита и самая старинная книга на якутском языке
13.03.2018, 23:19
Желток
Эксклюзив
Облом депутата
15.03.2018, 18:27
Общество
Фотофакт
На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото
15.03.2018, 18:05
Общество
Сельских жителей обучат новым профессиям
15.03.2018, 19:19
Политика
Турчак: Задачи будут оформлены в конкретные законопроекты
16.03.2018, 10:20
Желток
Видео
Резонанс
Дневник «Золотой лихорадки» в Якутске — день первый
15.03.2018, 12:09
Политика
Экстра
Афанасий Максимов возвращается в большую политику
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
19.03.2018

Жители Горного и Вилюйского районов узнали секреты эффективного управления финансами

Видео
Происшествия
19.03.2018

Продавец ювелирного магазина заменяла золотые украшения серебряными

Резонанс
Столица
19.03.2018

В Якутске откроют улицу Кирова

Экономика
19.03.2018

«Туймаада-нефть» уже 20 лет занимается поставкой нефтепродуктов

Культура & Образование
19.03.2018

Покоряя новые творческие вершины

Экстра
Политика
19.03.2018

В Якутии за Путина проголосовали 64.31% избирателей

Желток
19.03.2018

Общественный деятель Афанасий Лаптев стал отцом!

Экстра
Происшествия
19.03.2018

Театральная семья Лены и Гернота Гримм осталась без крова