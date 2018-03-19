Нам не стыдно за своих сыновей

Нерюнгринское местное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и народный депутат Якутии Александр Кошуков организовали праздничный вечер-встречу ветеранов боевых действий в «горячих точках» и матерей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Встреча была приурочена к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.

На встрече выступили руководители и представители местного отделения «Боевого братства», ветераны локальных войн — Иван Кокарчев, Виктор Ващенко, Сергей Черный, председатель исполнительного комитета «Боевого братства» Республики Саха (Якутия) Виктор Абзалов. Они говорили о том, что локальные войны и вооруженные конфликты уже не раз случались в истории нашей страны. Каждый раз на эти малые войны направлялись военнослужащие, в том числе из Нерюнгринского района.

Как бы ни развивалась история, мы всегда будем помнить тех, кто с честью и достоинством выполнял свой долг, не щадя ни здоровья, ни самой жизни. Эти ребята навсегда стали примером патриотизма, самоотверженности и любви к своей великой Родине. На их примерах молодежь сегодня должна понимать, что такое «Родина» и «долг», должна знать, что их старшие товарищи не жалели жизни для сохранения мира на земле.

В Нерюнгринском местном отделении «Боевого братства» есть воины-афганцы, ветераны боевых действий в Чечне, Грузии, Армении, участники осетино-ингушского конфликта. Например, выступавший на встрече Виктор Иванович Ващенко (на фото) — основатель яхт-клуба «Парус» в поселке Серебряный Бор — ветеран боевых действий, принимавший участие в ликвидации Карибского кризиса в 1962 году.

В Нерюнгринском районе бережно хранят память о тех, кто не дожил до этого дня. В их числе Герой России (посмертно), уроженец поселка Золотинка Игорь Молдованов. Воин-интернационалист, погибший при исполнении своего интернационального долга в Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды (посмертно) Александр Романов. Ребята, погибшие при наведении конституционного порядка на Северном Кавказе: Игорь Ланкин, Виктор Калиманов (награжден орденом Мужества посмертно), Эдуард Нестер (награжден орденом Мужества посмертно), Вадим Казанцев (награжден орденом Мужества посмертно), Артур Агафонов (награжден медалью «За отвагу» посмертно) и те, кто ушел от нас уже в мирной жизни.

Особое уважение, глубочайшее преклонение и вечный почет — матерям, чьи сыновья не вернулись из горячих точек. На эту встречу пришли Нина Ивановна Романова, Людмила Васильевна Ожегова, Надежда Васильевна Гущина, Валентина Владимировна Балькина, Наталья Львовна Ланкина.

«Я очень волновался сегодня перед нашей встречей. Никакими словами невозможно выразить ту боль, ту горечь утраты, которую испытываете вы каждый день, потеряв своих сыновей. Вы отдали Родине самое дорогое, что у вас есть. Вы воспитали своих сыновей настоящими героями. Каждый из них отдал свой долг Родине до конца, без остатка, и мы за это вам всегда и бесконечно и будем благодарны. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой! Чтобы рядом всегда были близкие люди, которые помогали бы вам, окружали вас своим вниманием и заботой!», — сказал матерям погибших военнослужащих депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Андреевич Кошуков.

Память погибших ребят почтили стоя, минутой молчания. Народный депутат Якутии Александр Кошуков вручил матерям первые весенние цветы – тюльпаны в честь женского праздника.

Участники встречи еще долго делились воспоминаниями. Мамы рассказывали о своих сыновьях, а участники встречи с особыми чувствами благодарили матерей, которые воспитали настоящих героев.

«Нам не стыдно за наших сыновей», — сказала одна из участниц встречи. Под этими скромными, но гордыми словами может подписаться любая из этих героических женщин.